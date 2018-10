Cannabis-Gärtner vor Growshop festgenommen

Zweifel am Wahrheitsgehalt einer Pressemitteilung der Berliner Polizei

Sadhu van Hemp

Es geschah am helllichten Tag. Letzten Mittwoch gegen 11 Uhr 00 soll in Berlin-Charlottenburg ein Mann aufgefallen sein, der sich zwischen den dort geparkten Fahrzeugen aufhielt und „nervös auf und ab lief“. Das soll für einige Passanten Grund genug gewesen sein, eine Polizeistreife zu alarmieren und die Schupos auf den Mann aufmerksam zu machen. Bei der Kontrolle des 36-Jährigen wollen die Beamten den Geruch von Cannabis wahrgenommen haben, so dass alle Verdachtsmomente für eine Überprüfung des Mannes vorlagen.

Zwar ging der Wunsch der Polizeibeamten nach einem Cannabis-Fund nicht in Erfüllung, dafür konnten aber ein Teleskopschlagstock, Pfefferspray und eine Pfefferspraypistole sichergestellt werden. Das genügte, um einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes aus dem Hut zu zaubern. Wie erwartet entdeckten die Beamten eine „Cannabis-Plantage“. Insgesamt konnten 20 Pflanzen mit beginnender Blütenbildung und 39 Setzlinge abgeerntet werden. Überdies wurden ein Kilo „getrocknete Blätter“, eine Feinwaage und Bargeld sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis ermittelt.

Doch bei genauerem Hinsehen kommen Zweifel auf, ob die an die Presse gegebene Mitteilung über den Ablauf des Fahndungserfolgs stimmt. Die Polizei verschweigt nämlich, dass die Überprüfung und Festnahme in der Kaiserin-Augusta-Allee direkt vor der Haustür eines bekannten alteingesessenen Growshops erfolgte. Und genau dieser Umstand lässt Raum für Spekulationen. War es wirklich Kommissar Zufall, der mal wieder zugeschlagen hat?

Eine mögliche Variante des Ablaufs der Geschehnisse wäre diese: Ein paar Zivilfahnder kommen beim zweiten Frühstück in der Amtsstube auf den Idee, zur Abwechslung mal wieder dem Growshop in Charlottenburg einen Besuch abzustatten. Da alle Kunden des Growshops per se Haschgiftverbrecher sind, dauert es nicht lange, bis die Beamten einen geeigneten Kandidaten finden, der ihnen bis zum Feierabend um 18 Uhr 00 die Zeit vertreiben könnte. Sie beobachten den Mann beim Shopping und beschließen dann, als „Passanten“ eine Funkstreife anzufordern, die die Drecksarbeit der Überprüfung des ausgeguckten Verdächtigen übernehmen soll. Der Zugriff erfolgt und die Tarnung der Zivilfahnder wird aufrechterhalten. Zuletzt wird der Öffentlichkeit Kommissar Zufall präsentiert, der dank aufmerksamer „Passanten“ dem Verbrechen auf die Spur gekommen ist.

Eine andere Variante wäre, dass der 36-Jährige wegen seiner Tätigkeit als bewaffneter Cannabis-Fachverkäufer längst auf der Abschussliste der Polizei stand und diese nur auf eine passende Gelegenheit wartete, ihn in flagranti zu erwischen und gegebenenfalls neue Erkenntnisse hinsichtlich seiner Geschäftsverbindungen zu erlangen.

Wie dem auch sei, doch die Geschichte von einigen aufmerksamen „Passanten“ klingt wenig glaubhaft. Denn vergessen werden darf nicht, dass in Deutschland mehrere Tausend hoch spezialisierte Staatsdiener in Lohn und Brot stehen, die jeden Morgen pünktlich ihren Dienst antreten, um dem Betäubungsmittelgesetz Geltung zu verschaffen. Wie sich diese Arbeit gestaltet, bleibt Betriebsgeheimnis der Drogenfahnder. Der Presse wird nur das mitgeteilt, was genehm ist und der Öffentlichkeit als Information zu genügen hat.