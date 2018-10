Warnung an alle auf Reisen befindlichen Bürger ausgesprochen.

Obwohl Cannabis in Kanada nun ein legal gehandeltes Rauschmittel darstellt, welches auch angereisten oder dort lebenden Besuchern des Landes verkauft wird, müssen einige Touristen und Bewohner offensichtlich mit Bestrafungen in ihrer Heimat rechnen, sollten sie auf das verfügbare Angebot zurückgreifen. So hat die Regierung Südkoreas über das Nutzerkonto der Botschaft Ottawas am vergangenen Dienstag via Twitter ihre Bürger davor gewarnt in Kanada Marihuana zu konsumieren, da sonst aus Sicht des asiatischen Landes ein regulärer Gesetzesbruch vorliegen würde, welcher strafrechtliche Folgen nach sich zieht. Alle Südkoreaner dürfen in Kanada nicht kiffen.

„Grasraucher werden nach koreanischem Gesetz bestraft, auch wenn sie es in Ländern konsumieren, wo es legal ist – es werden hier keine Ausnahmen gemacht“, sagte Yoon Se-jin, der Kopf der Anti-Drogendivision von der Polizeibehörde aus der Gyeonggi Nambu Provinz zu den Umständen. Bis zu fünf Jahre Haft könnten in Kanada lebenden Südkoreanern somit drohen, wenn ihnen – auf welchem Weg auch immer – durch die Staatsmacht bei der Heimreise nachgewiesen werden sollte, dass sie das geltende Drogengesetz ihres Heimatlandes mit Cannabiskonsum gebrochen haben. Alleine 23000 Koreaner sollen mit einem Studentenvisum in Kanada leben, weshalb man von Regierungsseiten auch plane, dort Workshops für die ausgereisten Bürger auszurichten, welche über die drohenden Gefahren des Cannabiskonsums aufklären. In Uruguay sollen ebenfalls derartige Veranstaltungen stattfinden, um den Gebrauch von Marihuana unter dort lebenden Südkoreanern möglichst effizient zu verhindern.

Und auch in anderen Teilen der Welt regt sich aufgrund der sich nun in Kanada abspielenden Freigabe von berauschenden Hanfprodukten der eine oder andere Politiker auf und wettert öffentlich gegen den umgesetzten Schritt. So las man in einer auf französisch verfassten Twitter-Nachricht des Außenministeriums der Russischen Föderation das Entsetzen darüber heraus, dass die Legalisierung von Marihuana tatsächlich umgesetzt wurde. Inakzeptabel und heuchlerisch wäre das. „Wir sind überzeugt, dass dieser Gesetzgebungsakt die internationale Zuständigkeit für die Betäubungsmittelkontrolle verletzt“, heißt es dazu in der Erklärung. Man warne davor, dass Kanada „die Konsequenzen seines Handelns betreffend der Integrität des Völkerrechts“ einfach ignoriere. Der Internationale Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen bedauert hingegen nur die Handlungen sehr, weist aber auch darauf hin, inwieweit Kanada die Abmachungen untergrabe, Cannabis einzig zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken zu verwenden. Anfang November wolle man auf einem zweiwöchigen Treffen des Suchtstoffkontrollrates diese Tatsachen behandeln.

Die länderübergreifende Strafverfolgung im Ausland befindlicher Südkoreaner aufgrund von legalisiertem Cannabiskonsum sollte dort ebenfalls einmal ernsthaft angesprochen werden …