Unterirdischer Cannabis-Garten in Holland ausgehoben

150 Quadratmeter großer Growraum kurz vor dem Einsturz entdeckt

Wenn es oberirdisch kriegerisch zugeht, flüchten sich die Menschen in ihrer Not in den Untergrund. Zwar fallen im Anti-Cannabis-Krieg keine Bomben vom Himmel, aber unterirdisch und versteckt geht es trotzdem zu – selbst in den Niederlanden, die den Konsum, aber nicht den gewerbsmäßigen Anbau von Cannabis tolerieren. Kein Wunder also, dass auch im kleinen Königreich der Oranier so manch Hanfgärtner unterirdisch aktiv ist. Doch nicht immer bleiben die Widerstandsnester unentdeckt. Letzte Woche konnte die königlich-niederländische Polizei einen unterirdisch angelegten Cannabis-Grow mit mehreren hundert Pflanzen ausheben, der von zwei Männern in der Innenstadt von Raalte (Provinz Overijssel) betrieben wurde.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in einer Garage ein 70 x 70 Zentimeter großes Loch im Boden entdeckten, das als Zugang zu einem 1,75 Meter hohen Tunnel diente, der unter den Boden eines nebenstehenden Gebäudes führte. Dort hatten die Gärtner eine voll ausgestattete Cannabis-Plantage angelegt, die von der Garage aus mit Wasser und Strom versorgt wurde.

Laut Polizei stieß der Eigentümer des seit Jahren leerstehenden Gebäudes auf den unterirdischen Hanfgarten. Der gute Mann wunderte sich, dass der vor zehn Jahren auf einem soliden Sandfundament gegossene Betonboden mehr und mehr absackte. Unerklärlich blieben auch die Geräusche, die er vernahm, als er den Boden näher untersuchte. Um Schlimmeres zu verhindern, entschied sich der Eigentümer, ein Bauunternehmen zur Begutachtung zu Rate zu ziehen. Am Dienstagmorgen prüfte dann ein Handwerker den Boden.

Der erste Hammerschlag ging wie durch Butter – und frei war der Blick auf den illegalen Cannabis-Grow. Nach ersten Schätzungen haben die Hanfgärtner mehr als 100 Kubikmeter Sand ausgehoben, was bei einer Höhe von 1,75 Meter einer Grundfläche von ca. 150 Quadratmetern entspricht.

Der Polizei war es wegen Einsturzgefahr zunächst nicht möglich, das Gewölbe zu betreten. Durch den Hohlraum unter dem Gebäude ist die Statik der Stahlkonstruktion nicht mehr gewährleistet. Die beiden festgenommenen mutmaßlichen Täter hätten mit ihrem Leben gespielt, heißt es, da das „Tiefbauwerk“ jederzeit hätte einstürzen können.

Wie die Untergrund-Gärtner unbemerkt „1200 Schubkarren“ voll Sand aus der Garage abtransportiert und entsorgt haben, bleibt den von der Polizei befragten Anwohnern ein Rätsel. Niemand sei irgendetwas aufgefallen, außer dass die 31 und 54 Jahre alten Männer „etwas mit Autos gemacht haben“, sagt ein Garagennachbar, der die beiden besonders an Samstagen und Sonntagen gesehen haben will.

Die Tarnung der wagemutigen Gärtner stimmte also, doch die ausgeführten Tiefbauarbeiten dürften wohl unter der Rubrik „Pfusch am Bau“ eingeordnet werden.