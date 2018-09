Reinigungsfachkraft findet ein Sammelsurium an Drogen im Müll.

Es gibt die dümmsten Zufälle, die dazu führen, dass die Polizei sich nicht weiter bemühen muss, um illegale Drogen aus den Händen von Schwarzmarkthändlern zu entreißen. Weder aufmerksame Observierungen oder aufwendige Gefahreneinsätze sind vonnöten, wenn durch ein Missgeschick eine Ladung Rauschmittel entdeckt werden kann, oder regelkonforme Mitbürger überdurchschnittlich hohe Moralvorstellungen an den Tag legen. Da Drogen in allen Gesellschaftsschichten Anklang finden können, sind die verbotenen Güter auch in allen Bereichen des Lebens anzutreffen. So ergibt es sich auch, dass Cannabis, Haschisch, Kokain und Amphetamine gratis in einem Einkaufszentrum verfügbar waren, bis eine Reinigungsfachkraft die in einem Mülleimer gelagerten Rauschmittel entdeckte und freiwillig der Polizei übergab. 33000 Euro Straßenwert soll das bunte Potpourri der unterschiedlichen Drogen ungefähr besessen haben.

In Neu-Isenburg bei Offenbach wurde die erwähnte Reinigungskraft bei ihren Aufräumarbeiten in einem Einkaufszentrum stutzig, als sie am Donnerstagnachmittag aus einem befüllten Mülleimer mehrere Plastikbeutel herausholte, in denen gern auf dem Schwarzmarkt gehandelte Rauschmittel sauber aufbewahrt wurden. Circa drei Kilogramm Kokain, Cannabis, Haschisch und Amphetamin befanden sich in den im Müll verstauten Tüten, welche der pflichtbewussten Angestellten Grund genug gaben, die Polizei zu alarmieren. Da laut Aussage der Beamten kaum damit gerechnet werden könne, dass sich der oder die ehemaligen Besitzer nun noch als solche zu erkennen geben, und ihr entwendetes Eigentum zurückfordern werden, sucht man den oder die Täter jetzt unter den gewöhnlichen Besuchern des Einkaufszentrums. Da kurz vor dem Fund ein 21-jähriger Mann zusammen mit einem 30-jährigen Begleiter den Verlust einer Sporttasche am Infostand des Zentrums meldete, beide Personen kurz darauf jedoch spurlos verschwanden, vermutet man hier nun seitens der Gesetzeshüter einen direkten Zusammenhang, der schwer zu rekonstruieren sein wird. Bis zu der möglichen Aufklärung des kuriosen Falles erfreut man sich in diesen Kreisen daher lieber sicherlich noch etwas über die zufällige Entdeckung des Gratisrauschmittelspenders im Mülleimergewand.

Dass Dealer mittlerweile überall lauern, ist bei einem solchen Ermittlungserfolg doch schnell vergessen.