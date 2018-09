Zehn Monate Haft für Cannabis-Konsum

Bayerisches Amtsgericht verurteilt 30-Jährigen wegen forstgesetzten Kiffens zu Bewährungsstrafe

Sadhu van Hemp

Wer wissen will, wie mit Hänflingen verfahren wird, wenn der politische Wind von rechts weht, der sollte einen Blick nach Bayern werfen. Dort finden sich jene ideologisch verblendeten Zeitgenossen in Reinkultur, die den Anti-Cannabis-Krieg auf die Spitze treiben und ihrer Wut über die drohende Niederlage freien Lauf zu lassen. Es grenzt fast schon an Lynchjustiz, wenn mittlerweile sogar die kleinsten der kleinen Kiffer vor den Kadi gezerrt und wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot geradezu standrechtlich abgestraft werden.

Letzte Woche hatte sich ein 30-Jähriger vor dem Anti-Cannabis-Tribunal des bayerischen Freistaats zu verantworten – und es war aus Sicht vernunftbegabter Menschen eine Farce par excellence, die das Amtsgericht Erding ablieferte.

Dem Bewohner einer Obdachlosenunterkunft wurde vorgeworfen, in den Jahren 2016 und 2017 fast täglich von einem Bekannten ein (!) Gramm Marihuana gekauft zu haben. Die Anklageschrift fußte auf einer schriftlichen Zeugenaussage eines weiteren Bewohners der Obdachlosenunterkunft. Dieser hatte vor einigen Monaten bei der Polizeiinspektion Erding eine umfassende Beichte abgelegt, um (angeblich) mit seiner Drogenkarriere ein für allemal abzuschließen. Während der Plauderstunde fielen ein paar Namen, darunter auch der des Angeklagten und seines Hausdealers.

Der Angeklagte bestritt den Vorwurf und bezichtigte den Zeugen der Lüge. Vielmehr sei es um Geld gegangen, das der Mitbewohner dem Angeklagten schulde. Zweimal fünf Euro habe er dem Belastungszeugen geliehen, doch statt die Schulden zurückzuzahlen, habe dieser gedroht, ihn bei der Polizei wegen illegalen Cannabisbesitzes zu verpfeifen. Mit dieser Einlassung des Angeklagten stand Aussage gegen Aussage – doch das Gericht wollte das nicht so recht würdigen.

Allerdings war der Hauptbelastungszeuge nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen. Amtsrichter Björn Schindler ordnete daraufhin an, den Mitbewohner von einer extra losgeschickten Polizeistreife vorführen zu lassen. „Pech gehabt“, musste der Erdinger Amtsrichter jedoch feststellen, nachdem auch der Versuch scheiterte, den Zeugen aus dem Gerichtssaal fernmündlich zu erreichen.

Doch fehlende Hauptbelastungszeugen sind für bayerische Gerichte offenbar kein Hinderungsgrund, kurzen Prozess mit hochgradig kriminellen Cannabis-Straftätern zu machen. Obwohl abwesend glaubte Amtsrichter Björn Schindler dem nicht auffindbaren Zeugen. Der Version des Angeklagten wurde kein Glauben geschenkt, da die zeitlichen Angaben wenig plausibel schienen. Konkret ging es um ein Telefongespräch, in dem der Mitbewohner damit gedroht habe, den 30-Jährigen bei der Polizei anzuzeigen. Laut Staatsanwaltschaft habe der vom Angeklagten benannte Zeitpunkt des Telefonats aber erst weit nach der Zeugenaussage bei der Polizei stattgefunden. Es sei also abwegig, dass der Mitbewohner mit einer Anzeige gedroht habe, nachdem er gesungen hatte. Diese höchstrichterliche Mutmaßung stützte ein Erdinger Polizeihauptkommissar, der den im Obdachlosenmilieu verschollenen Belastungszeugen als glaubwürdig darstellte, da sich dessen Denunziationen in Bezug auf andere Cannabis-Konsumenten als richtig herausgestellt hätten.

Kurzum – Amtsrichter Schindler glaubte der Aussage des nicht verfügbaren Hauptbelastungszeugen mehr als der des anwesenden Angeklagten und verurteilte den unverbesserlichen Kiffer, der wegen des Erwerbs illegaler Drogen vorbestraft ist, zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung. Überdies erging die Auflage, dass sich der Verurteilte regelmäßigen Drogentests zu unterziehen hat.

Inwieweit es dem Verurteilten gelingen wird, künftig auf den Genuss von Cannabis zu verzichten, um die Bewährungsauflagen zum Wohle des bayerischen Volkes zu erfüllen, steht in den Sternen. Vielleicht hilft ja das verabreichte Urteil dem Bösewicht, den Joint gegen einen Maßkrug einzutauschen und sich der gepflegten Alkoholsucht hinzugeben – so wie es sich unter weißblauem Himmel gehört.