Polizeiterror wegen Cannabis bei Rootsbase-Festival in Bayern

Veranstalter beklagen massive Polizeipräsenz auf friedlichem Festival für Menschen aller Altersgruppen

Sadhu van Hemp

Wie sich das anfühlt, wenn mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, bekamen am vorletzten Wochenende rund 700 Besucher des „Rootsbase-Festival“ bei Nandlstadt in der Nähe von Freising/München zu spüren. Drei Tage lang belagerten hoch motivierte Polizeibeamte das Festivalgelände in der Holledau, um mit durchgängigen Kontrollen auch den letzten Krümel Haschisch und die letzte Cannabis-Blüte aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Veranstalter des Rootsbase kritisieren das unverhältnismäßig große Polizeiaufgebot, denn das Festival, das zum zweiten Mal stattfand, zeichnet sich durch eine gelassene und friedliche Atmosphäre aus. Neben einem vielfältigen Musikprogramm werden auch Workshops für Kräuterkunde, Meditation, Yoga, Siebdruck, Schnitzen und Töpfern geboten – und das für Jung und Alt. „Roots & Culture steht für Respekt, Nachhaltigkeit, liebevolles Miteinander und Rastafari-Lebensweise“, charakterisiert die Website des Rootsbase das nette Beisammensein entspannter Menschen.

Die Süddeutsche Zeitung berichtet nun, dass vor Veranstaltungsbeginn am Freitag und Samstag und während der Abreise am Sonntag die Zufahrtsstraßen gesperrt waren und alle Besucher kontrolliert wurden. Dabei kamen auch Drogenspürhunde und Beamte der Kriminalpolizei Erding zum Einsatz, die sich als verdeckte Ermittler unter die Besucher mischten. Betroffene der polizeilichen Willkürmaßnahmen berichten, dass bei einigen Autos sogar Wandverkleidungen entfernt worden seien. Zum Bedauern der Rootsbase-Organisatoren wurden selbst Familien mit Kindern von der Polizei und Drogenspürhunden in die Mangel genommen.

Laut Polizeibericht konnten sieben Personen mit einer Strafanzeige wegen illegalen Cannabis-Besitzes abgewatscht werden. Abgerundet wurde der überaus erfolgreiche Polizeieinsatz von zwei Festivalbesuchern, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren sein sollen.

Der Leiter der Polizeiinspektion Moosburg, Christian Bidinger, rechtfertigte den Großeinsatz beim „Rootsbase-Festival“ damit, dass durchgängige Kontrollen auf Festivals – unabhängig von der Musikrichtung, die gespielt wird – normal seien. „Wir waren vom Personal her allerdings etwas stärker drin“, verrät Bidinger, da man Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vermutet habe. Dass der Polizei dabei insbesondere nichtbayerische Besucher ins Netz gingen, erklärt der Herr Polizeiinspektionsleiter damit, dass man in Bayern sehr streng sei, was den Besitz geringer Mengen Cannabis zum Eigenkonsum betrifft. Damit hätten wohl einige Besucher aus Berlin oder Nordrhein-Westfalen nicht gerechnet.

Dass nicht auf allen Veranstaltungen mit gleichem Aufwand kontrolliert wird, erklärte der Moosburger Polizeichef damit, dass beispielsweise auf einem Volksfest weniger gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen wird: Dort werde vornehmlich die legale harte Droge Alkohol konsumiert, weshalb die Besucher nur stichprobenartig schikaniert und auf das illegale Genussmittel Cannabis gefilzt werden.

Allerdings musste Josef Vogl vom Kommissariat für Rauschgiftdelikte einräumen, dass auf dem „Rootsbase-Festival“ keine „kriminellen Handlungen“ festgestellt wurden. Somit könne man unter der Auflage, dass das Festival nicht weiter wachse, im nächsten Jahr vielleicht auf einen groß anlegten Polizeieinsatz verzichten.