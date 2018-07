Österreichs Polizei konfisziert immer mehr Cannabis

Suchtmittelbericht des Bundeskriminalamtes – traurigste Bilanz der österreichischen Cannabispolitik aller Zeiten

Sadhu van Hemp

Alle Jahre wieder zur Sommerzeit veröffentlicht das Bundeskriminalamt die Opferzahlen des Anti-Drogen-Krieges in der Alpenrepublik. Gestern war es mal wieder soweit: Demnach ist die Zahl der Strafanzeigen nach dem Suchtmittelgesetz anno 2017 um mehr als 6300 auf 42.610 gestiegen. Das am häufigste konfiszierte Suchtmittel ist wie immer Cannabis. Insgesamt konnte die Gendarmerie 1659 Kilogramm Cannabis-Produkte aus dem Verkehr ziehen; 2016 waren es noch bescheidene 1083 Kilogramm.

Die beschlagnahmten Mengen anderer im Suchtmittelgesetz gelisteten Drogen beziffert die Polizei wie folgt: Rund 70 Kilogramm Heroin (68,9 kg in 2016), 71,4 Kilogramm Kokain (86,5 kg in 2016), 446.465 XTC-Pillen (29.485 Stück in 2016), 50,3 Kilogramm Amphetamine und fünf Kilogramm Methamphetamin (87,7 kg und 4,8 kg in 2016). Der enorme Anstieg bei Ecstasy resultiert aus einem Big Bust im Herbst 2017: In einem Lkw, der von den Niederlanden in die Türkei unterwegs war, wurden am Terminal Wels 404.900 Ecstasy-Tabletten gefunden.

Das Rekordniveau der beschlagnahmten Cannabis-Produkte ist die direkte Folge der am 1. Juni 2016 in Kraft getretenen Novelle zum Suchtmittelgesetz. Der Begriff der „Gewerbsmäßigkeit“ wurde seinerzeit neu definiert, um der Polizei die Jagd nach kleinen Kiffern und Straßendealern zu erleichtern. Seitdem ist die Motivation der Gendarmerie entsprechend hoch, und der Verfolgungsdruck durch verstärkte Kontrollen steigt in Österreich exorbitant an.

Die verantwortlichen Politiker Österreichs fühlen sich anhand der nun vorliegenden Zahlen darin bestätigt, dass die Verschärfung des Anti-Drogen-Krieges unabdingbar ist. „Die Deliktzahlen sind alarmierend und der Ermittlungs- und Kontrollschwerpunkt der Polizei ist daher dringend nötig“, wird Innenminister Herbert Kickl im Bericht des Bundeskriminalamtes zitiert. Offensichtlich ist die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren dem FPÖ-Politiker noch viel zu gering – vor allem vor dem Hintergrund, dass es im Vielvölkerstaat Österreich derzeit en vogue ist, alle Schuld am Staatsversagen Migranten in die Schuhe zu schieben. Explizit weist das Bundeskriminalamt darauf hin, dass ungefähr die Hälfte aller schweren Drogendelikte im Transitland Österreich von nicht-österreichischen Verdächtigen begangen wurde. 2017 seien 25.043 Strafanzeigen gegen inländische und 14.612 Anzeigen gegen fremde Tatverdächtige erstattet worden.

Das Fazit des Suchtmittelberichtes ist wenig optimistisch: „Ein Rückgang der Suchtmittelkriminalität ist nicht zu erwarten.“ Offenbar geht das Bundeskriminalamt davon aus, dass es Kindkanzler Basti Kurz (31) binnen Jahresfrist nicht gelingen wird, alle missliebigen Ausländer wegzuschaffen.

Dass die „alarmierenden Deliktzahlen“ nichts mit Ausländern zu tun hat, sondern mit der Cannabisprohibition, wollen die Herrschaften der Polizei und die Politbonzen der rechtskonservativen und völkischen Regierungsparteien nicht aus dem Zahlenwerk des Suchtmitteberichtes ersehen. Und so wird das Bundeskriminalamt auch nächstes Jahr Rekorde vermelden – auch was die Zahl derer betrifft, die den Konsum illegaler Drogen nicht überleben. 2017 gaben österreichweit 165 Menschen den verrußten Löffel ab, 2016 waren es noch 153 Opfer.