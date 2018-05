Marihuana wird in weniger als vier Jahren in den USA vollständig legalisiert sein …

Earl Blumenauer ist der globalen Legalisierungsbewegung aufgrund seiner Mitarbeit an wichtigen Gesetzesentwürfen wie dem Rohrabacher-Farr amendment ein Begriff. Der Repräsentant des Bundesstaates Oregon hat jetzt auf einer themenspezifischen Veranstaltung prognostiziert, dass Marihuana in weniger als vier Jahren in den USA vollständig legalisiert sein wird und sich die Betrachtungsweise gegenüber dem natürlichen Rauschmittel stark verändern werde. Alkohol und Cannabis werden bald gleichwertig behandelt werden, was dem 69-Jährigen sogar eine Wette wert zu sein scheint.

Während der Cultivation Classics in Portland ließ Earl Blumenauer die Zuhörerschaft in seiner Rede durch eigene Worte davon in Kenntnis setzen, dass er davon überzeugt sei, Marihuana schon in ganz naher Zukunft in den Vereinigten Staaten vollständig legalisiert zu sehen. Er hätte eine Wette abgeschlossen, dass in den kommenden fünf Jahren jeder Bundesstaat die benötigten Freiheiten erhalten würde, Cannabis regulär wie Alkohol handhaben und erkrankten Bewohnern uneingeschränkten Zugang zu medizinischem Marihuana gewährleisten zu können. „Wenn wir unseren Job machen, heißt es in zwei Jahren Game Over“, sagte er den Besuchern des speziellen Hanf-Events, wie die Willamette Week berichtet. Er freue sich dazu über jeden Menschen, der seine Meinung bezüglich Marihuana ändere, und hinterfrage nicht deren Motive. So schenkte er sogar dem Republikaner John Boehner einen Satz Socken mit Hanfmotiven, nachdem der langjährige Gegner von Cannabis mit privaten Investitionen überraschend in das wachsende Geschäftsfeld fand. Ob nun politisches Interesse, Erleuchtung, finanzielle Begehren, oder aber die stattfindenden rassistischen Ungerechtigkeiten gewisse Personen zu einem Umdenken bewegten, wäre in der Legalisierungsfrage zweitrangig. Wohl nur aufgrund dieser stetig steigenden Zahl an endlich erwachenden Befürwortern kann sich Earl Blumenauer derart sicher sein, dass schon in Bälde eine Umstufung von Cannabis in den USA unumstößlich stattfinden wird.

Wetten, dass ..?