Beschwerden über Marihuanakonsum in Teilen Hollands stark angestiegen.

Auch wenn Holland immer wieder gerne als das Mekka für Liebhaber von Cannabis in Gesprächen genannt wird, ist in den Niederlanden nicht nur aufgrund der dubiosen Coffeeshopversorgungslage einiges zu sehr im Ungleichgewicht, um dieser Beschreibung tatsächlich zu entsprechen. Selbst wenn die dortige Politik nach Jahren nun endlich etwas gegen die bisher zwingend erforderlichen Geschäfte mit unbekannten Guerillagrowern unternehmen möchte und legale Bezugsquellen für die Zukunft errichten will, sind bereits genügend Maßnahmen in Kraft, welche es erwachsenen Menschen mit einer Leidenschaft für Cannabis erschweren das Leben im liberal geglaubten Land ungezwungen zu genießen. Da die offiziell eingehenden Beschwerden über Marihuanakonsum in einigen Teilen Hollands stark angestiegen sind, wurde öffentliches Kiffen in der Innenstadt Den Haags nun verboten.

Meldungen zufolge haben der verursachte Lärm und der dauerhaft produzierte Geruch von Marihuanakonsumenten für zahlreiche Beschwerden in Den Haag gesorgt, sodass sich die Stadtverwaltung gezwungen sah, eine neue Verordnung zu verfassen. Laut Informationen gelte fortan an 13 verschiedenen Orten in der Innenstadt Den Haags ein Verbot, welches sich auf das öffentliche Konsumieren von Marihuana bezieht. Bis Ende April sollen öffentlich kiffende Personen, die noch nicht via Flugblattaktion oder Internetkampagne auf die Veränderung der Situation aufmerksam gemacht wurden, auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Doch ab Anfang Mai sollen Geldstrafen fällig werden, achte man die neue Regelung zum Schutze des Seelenfriedens der Anwohner nicht sachgemäß. Damit auch alle Touristen über die veränderten Gepflogenheiten in Den Haag Bescheid wissen, sind auch dort beheimatete Jugendherbergen und Hotels mit englischsprachigen Fassungen der Stadtverwaltungsentscheidung bedacht worden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Als erste Stadt der Niederlande erlässt Den Haag somit ein Konsumverbot für Cannabisprodukte zur Sicherung des friedlichen Zusammenlebens, was mit einem von Zeitungen als Aprilscherz missbrauchten Alkoholverbot für Berlin Prenzlauer Berg zu vergleichen ist.

Dass eine Cannabisforschungsergebnisse manipulierende Politik in den Niederlanden bei unveränderten Belästigungspegeln somit folgend bereit sein müsste den Ausschank von flüssigen Rauschmitteln in Den Haags Innenstadt zu verbieten, bleibt daher trotz logischer Schlussfolgerung wohl leider ein naiver Gedankengang. Komisch…