Tausende ungerecht Bestrafte nachträglich unschuldig.

Was der Chef der Berliner Ärztekammer für alle zu unrecht bestraften Autofahrer fordert, ist in Kalifornien in anderem Maßstab am Stattfinden. Anstatt mit Amnestien einen Führerschein zurückzuerlangen, erhalten Menschen in den Vereinigten Staaten auf vergleichbarem Wege ihre Würde zurück. San Francisco lässt Cannabisstrafen verfallen und Tausende ungerecht behandelte Personen werden nachträglich unschuldig gesprochen.

Sprecher der Stadt ließen am Mittwoch durchsickern, dass man den Plan anstrebe, viele Menschen, die aufgrund von Cannabisbesitz eine Ordnungswidrigkeit im Lebenslauf verzeichnen, mittels rückwirkender Anwendung aktueller Rechte zu rehabilitieren. Anwälte würden über 3000 Fälle neu betrachten, schließen und versiegeln, sodass selbst Menschen, die im Jahr 1975 Probleme mit der Staatsmacht aufgrund von Cannabisbesitz bekamen, nun wieder als unschuldig verstanden werden können. Auch mit Cannabis in Verbindung stehende Verbrechen sollen neu geöffnet und unter den veränderten Umständen beurteilt werden – fast fünftausend an der Zahl. Da man zwar selbstständig seit 2016 eine Löschung derartiger dunkler Flecken beantragen könne, dieses sich jedoch sehr zeitaufwendig wie kostspielig gestalte, ließ der District Attorney San Franciscos Medien wissen, dass man vergangene Verurteilungen jetzt einfach in Massen fortfege und vergessen mache.

Neue Hoffnungen und Möglichkeiten für viele Benachteiligte würden hierbei entstehen, denen der Cannabiskonsum in der Vergangenheit oft aufgrund ihrer Hautfarbe zu einem Verhängnis wurde, da folgende Arbeitsplatzsuche und Lebensumstände bisher stark von rassistischen Tendenzen der Cannabiskriminalisierung beeinflusst waren. Der kalifornische Lieutenant Gouverneur Gavin Newsom sieht daher nicht zu unrecht weitere wichtige Schritte unter der liberalen Gesetzeslage zuerst in seinem Bundesstaat gegangen, deren Fußstapfen aber hoffentlich möglichst viele weitere Gebiete der gesamten USA künftig folgen. „Das ist nicht nur eine drängende Angelegenheit für die soziale Gerechtigkeit in Kalifornien – das ist ein Modell für den Rest der Nation“, lautet Newsoms Nachricht an Amerika. Gnade.