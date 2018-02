Nächster Jäger verliert sein Jagdrecht aufgrund des Einsatzes von medizinischem Marihuana.

Ende September 2017 erfuhr ein frisch ausgebildeter Jäger aus Rheinland-Pfalz ein Behördendilemma, das selbst konservative Stimmen aufhorchen ließ. Dem 52-jährigen Cannabispatienten wurde der Jagdschein verweigert, obwohl ärztliche Bescheinigungen und bestandene Jagdprüfungen fraglos dafürsprachen. Nun hat es in Bayern einen weiteren Waidmann erhascht, der seine Krankheitssymptome mit der Naturmedizin Hanf behandelt. Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof bestätigt: keine Schusswaffen für Cannabispatienten.

Ähnlich wie in Bernkastel-Wittlich wurden auch im Landkreis Miesbach einem Fachmann der Jagdkunst seitens des Landratsamtes alle vorhandenen Arbeitskenntnisse abgesprochen, sodass der Bayrische Verwaltungsgerichtshof sich nun schon in zweiter Instanz mit dem Fall beschäftigen musste. Im Gegensatz zu der Diskriminierung, die dem angehenden Jäger in Rheinland-Pfalz widerfuhr, entzog das Landratsamt hier die bereits erworbene Waffenbesitzkarte und den gültigen Jagdschein, weshalb der Betroffene vor dem Verwaltungsgericht München klagte, dort jedoch verlor. Auch aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofs sei es jedoch nicht gewährleistet, dass ein Cannabispatient mit Waffen und Munition verlässlich umgehen könne. Nach dem derzeitigem Wissensstand wäre selbst eine begründete medizinische Verwendung in den berauschenden Wirkungsweisen nicht genügend von der gewöhnlicher Genusskonsumenten zu unterscheiden, womit sich der Beschluss des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofs mit den kürzlich gewonnenen Erkenntnissen anderer Fachexperten deckt, denen aber immerhin eine neu eingeführte Eignungsprüfung in den Sinn kommen mag.

Da alle Cannabiskonsumenten – Patienten oder Genießer – derzeit somit weder zum Autofahren noch zum Waffengebrauch geeignet scheinen, dürfte sich auch für die im geplanten Großausbau befindliche Polizei unseres Landes eine neue, bisher vollkommen übersehene Hürde aufgetan haben.

Wenn der Jäger zum Gejagten wird …