Verkehrsgerichtstag beschäftigt sich mit Cannabis

Alljährliche Konferenz der Experten für Verkehrsrecht in Goslar verspricht kontroverse Diskussion über Cannabis

Sadhu van Hemp

Das Schwerpunktthema des 56. Deutschen Verkehrsgerichtstag, der vom 24. bis 26. Januar in Goslar stattfindet, ist Cannabis im Straßenverkehr. Geklärt werden soll, ab welcher THC-Konzentration im Blutserum bei gelegentlichem Cannabiskonsum von mangelndem Trennungsvermögen im Sinne der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) auszugehen ist und ob die Fahrerlaubnis bereits bei einer erstmaligen Fahrt mit einem Kraftfahrzeug ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen entzogen werden kann. Auch steht die Fahreignung von Automobilisten mit Cannabisrezept auf dem Prüfstand.

Grundsätzlich gilt, dass die Fahreignung bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten nur dann gegeben ist, wenn der Fahrer sicher zwischen Konsum und Fahren trennen kann. Bislang halten Gerichte und Fahrerlaubnisbehörden an einem Grenzwert von 1 ng/ml fest. Die Grenzwertkommission hatte diesen Wert Ende des Jahres 2015 jedoch für zu niedrig eingeschätzt und eine THC-Konzentration von 3 ng/ml im Blutserum als Hinweis auf mangelnde Trennung vorgeschlagen. Die Verwaltungsgerichte sind dem nicht gefolgt, so dass sich nun die Experten in der Pflicht sehen, die offenen juristischen Fragen zu klären.

Richtig kniffelig für die Experten einer sittsamen Straßenverkehrsordnung wird es beim Thema „Cannabis als Medizin“. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur „Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ am 10. März 2017 dürfen Ärzte Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen und bei fehlenden Therapiealternativen innerhalb von 30 Tagen bis zu 100 g getrockneter Cannabisblüten zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnen. Das wirft die Frage auf, ob diese Patienten nach der Arzneimittelklausel des § 24a (2) StVG aktiv am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen dürfen oder die Entziehung der Fahrerlaubnis anzuordnen ist.

Mit diesen für die Betroffenen existenziellen Fragen muss sich ab morgen der Arbeitskreis V des Verkehrsgerichtstag auseinandersetzen. Drei Referenten werden ans Rednerpult treten und ihre Sicht der Dinge darstellen: ein Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, ein Professor der Forensischen Toxikologie der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf und ein Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Oldenburg.

Wie nicht anders zu erwarten sieht der Richter aus München „keine Veranlassung, bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen erst ab einem festgestellten Wert von 3,0 ng/ml THC im Blutserum einen Verstoß gegen das Trennungsgebot anzunehmen“.

Der Professor aus Düsseldorf hingegen vertraut seinem Sachverstand. Und der sagt ihm, dass gelegentlicher Cannabiskonsum auch dann vorliegt, wenn „Cannabis in etwas geringerer Frequenz als täglich oder nahezu täglich konsumiert wird. Es spielt hierbei keine Rolle, welche Mengen pro Tag geraucht werden. (…) Die Grenzwertkommission legt keine Wirkstoff-Konzentrationswerte für die Personen fest, die ein berauschendes Mittel derart häufig und in einem Ausmaß konsumieren, dass sich eine ausgeprägte Toleranz entwickelt“.

Auch der Rechtsanwalt aus Oldenburg hat einen etwas nüchterneren Blick auf die Problematik als der Referent aus dem Biertrinkerland Bayern, wo man nach „zwei Maß Bier (…) noch Autofahren kann“. Entsprechend argumentiert der Experte aus dem Norden der Republik: „Die Frage der charakterlichen Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr wird sowohl im Verhältnis von Alkohol zu Drogen, wie auch straf- bzw. verwaltungsrechtlich unterschiedlich behandelt, wofür es keine Rechtfertigung gibt. Der Begriff der Ungeeignetheit muss einheitlich neu definiert und fahrerlaubnisrechtlich gleichartig gehandhabt werden.“ Hinsichtlich der Fahreignung von Cannabis-Patienten sieht der Oldenburger keinen Spielraum für die Prohibitionisten: „Bei bestimmungsmäßiger Einnahme liegt kein Verstoß nach § 24a Abs. 2 StVG vor, wenn Cannabis aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines verschriebenen Arzneimittels für den konkreten Krankheitsfall herrührt.“

Nun gut, schauen wir mal, ob der Deutsche Verkehrsgerichtstag dem Gesetzgeber eine praxistaugliche Empfehlung für die Ausgestaltung der reformbedürftigen Gesetze und Vorschriften geben kann. Zu wünschen wäre es, denn das Straßenverkehrsrecht sollte nicht länger als Ersatzstrafrecht für Genusskiffer und Cannabispatienten herhalten.