Wenn nicht jetzt, wann dann?

Sadhu van Hemp

Vor einem Jahr verabschiedete der Deutsche Bundestag einstimmig den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, die Versorgung schwerkranker Menschen mit Cannabis und die Erstattungsfähigkeit durch die Krankenkassen zu ermöglichen. Am 9. März 2017 war es dann soweit: Wer Anspruch auf ein Cannabis-Rezept hat, kann sich seitdem ohne Ausnahmegenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in der Apotheke mit Medizinalhanfblüten versorgen. Der Deutsche Handverband (DHV) sprach seinerzeit von einem Meilenstein. Doch der entpuppte sich zunächst für viele Cannabispatienten als Stolperstein.

Der Wegfall der Ausnahmegenehmigung benachteiligte viele anerkannte Cannabispatienten, die plötzlich auf Grund der geänderten Gesetzeslage vor dem Problem standen, sich erneut mit den Krankenkassen wegen der Kostenerstattung herumschlagen zu müssen. Auch ist seither der Weg abgeschnitten, sich vom BfArM eine befristete Lizenz zum Eigenbau ausstellen zu lassen. Kritiker sprachen daher von einem „Cannabisanbauverhinderungsgesetz“. Nicht minder fragwürdig mutet es an, dass die Versorgung der Patienten mit den jeweils gewünschten Sorten an Medizinalhanfblüten nicht gewährleistet ist, da noch immer Lieferengpässe bestehen. Wie man es auch dreht und wendet, mit der Umsetzung der Gesetzesänderung hakt es an allen Ecken und Enden.

Ärgerlich ist auch, dass der erleichterte Erwerb von Cannabisblüten nicht allen gleich möglich ist. Ohne einen Arzt, der die Therapie mit Medizinalhanf unterstützt, oder eine Krankenkasse, die das Rezept für die nicht gerade billigen Hanfblüten bezahlt, stehen viele Patienten im Regen. Auf der Sonnenseite befinden sich hingegen die, die medizinisch erste Klasse fahren und das Apothekengras aus der Portokasse zahlen. Ob das im Sinne des Erfinders ist? Es ist fast schon anzunehmen in einer Welt, in der das liebe Geld regiert.

Es bleibt also noch viel zu tun, um die Missstände und Ungerechtigkeiten in der Versorgung der Cannabispatienten mit Hanfblüten zu beseitigen. Insbesondere das Hanfanbauverbot für Patienten gilt es aus der Welt zu schaffen. Wer sein eigenes Heilkraut züchtet, hat die freie Wahl und muss sich nicht den Regeln der Gesundheitsindustrie unterwerfen, deren simples Geschäftsmodell es ist, auf dem Rücken kranker Menschen Gewinne zu erwirtschaften. Zumal die Krankenkassen nichts unversucht lassen, die Versicherten auf den Kosten für das Apothekengras sitzen zu lassen.

Die Hanfcommunity muss endlich aufwachen und fest zusammenstehen. Die Cannabispatienten brauchen die volle Unterstützung aller Hanffreunde, denn sie sind die Vorhut im Kampf gegen die Prohibition. Ohne das Durchhaltevermögen der vom Hanfverbot am härtesten Getroffenen gäbe es kein Umdenken in der Gesellschaft.

Der Zeitpunkt für eine breit anlegte Offensive könnte nicht günstiger sein. Das Hanfverbot wackelt mehr denn je, auch dank der geänderten Gesetzeslage für die Anwendung von Medizinalhanf zu Therapiezwecken. Die verbotene Pflanze rückt immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit, und mit jedem Tag wächst der Zweifel an der Cannabisprohibition. Selbst die schlichtesten Gemüter müssen feststellen, dass in Sachen Cannabis irgendeiner nicht die Wahrheit spricht. Einerseits soll der Hanf laut der Bundesdrogenbeauftragten eine gefährliche Einstiegsdroge sein, die die Gesundheit zerstört, anderseits sprechen Mediziner dem Kraut lindernde und heilende Wirkung zu. Wer hat Recht?

Diese Frage den unaufgeklärten Menschen zu beantworten, ist auch Aufgabe der Hanffreunde. In ihrer Macht steht es, als „critical mass“ aufzutreten und der Bevölkerung vor Augen zu führen, dass das Hanfverbot nicht länger erwünscht ist.