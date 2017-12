Nürnbergs älterster Grow- und Headshop schließt

Ausverkauf bis zum 30.12.17

Zum Jahresende schließt Nürnbergs älterster Grow- und Headshop – das Highlight Bikes in der Rothenburger Straße. Wir sagen danke für 20 Jahre spannende Geschichten und Geschichte hinter dem Planetarium. Beim Besuch gestern haben wir köstlich gelacht über damals, heute und das dazwischen. Wie hat sich doch die Cannabiswelt verändert in den letzten 20 Jahren und so klang die Schließung traurig. Nicht so für Stefan der nicht rausrückt was kommt und süffisant den rosaroten Panther doubelt: „Heute ist nicht aller Tage – ich komm wieder keine Frage!“ – das ist gut so und mögen noch möglichst viele Kunden zum Ausverkauf bis zum 30.12.17 vorbeikommen.

Viel Glück auf all deinen Wegen Stefan und komm hoffentlich bald wieder!