Wohlige Wärme für bayrische Bürger.

Der Kampf gegen illegalen Cannabishandel führt zu vielen Tonnen beschlagnahmten Marihuanas. Vom Zoll geführte Lagerhallen platzen aus allen Nähten und Labore können kaum die Mengen einzelner Großlieferungen zwecks Messungen der Wirkstoffgehalte bearbeiten. Da stetig Nachschub von kriminellen Banden geliefert wird, der in manchen Fällen eben von Beamten aufgespürt werden kann, müssen die gesammelten Werke der Cannabisjagd recht zeitnah entsorgt werden. Am Dienstag wurde über eine halbe Tonne Marihuana vom Zollfahndungsamt verheizt, die den Menschen in der Nähe des dafür genutzten Olchinger Kraftwerks anschließend immerhin etwas Wärme spendete.

Circa 3,8 Millionen Joints hätte die Menge des am 19.12.2007 verbrannten Cannabis ergeben, wäre die Lieferung aus Albanien nicht in die Hände von Zollbeamten geraten, die nun dafür mit riesigem Sicherheitsaufgebot dafür sorgten, dass das Naturprodukt bei bis zu 1000 Grad Celsius wirkungslos in Asche verwandelt wurde. In der Müllverbrennungsanlage Olching kam die Graslieferung gerade recht, da während der Vorweihnachtszeit dort eh weniger zu tun wäre. Auffällig sei laut Zollsprecher die Qualität des Materials gewesen, das im Gegensatz zu normalen Beschlagnahmungen mit höheren Wirkstoffgehalten auf sich aufmerksam gemacht habe. Während in der Regel bei illegalen Marihuanalieferungen nachträglich wohl durchschnittlich ungefähr 12 Prozent THC-Gehalt gemessen würden, habe das Gras aus diesem Fang ganze 16 Prozent THC besessen. Mehrere Millionen Euro Wert messe man der 550 Kilogramm schweren Zollernte daher zu, die von den beteiligten Beamten nach eigenen Aussagen jedoch nur als gewöhnlicher „Müll“ betrachtet wurde, der zur Wärmeerzeugung besser geeignet sei als für einen medizinischen Einsatz.

Schenkte mancher Zweifler den sich ständig wiederholenden Argumenten schlecht aufgeklärter Legalisierungsgegner in der Vergangenheit somit vielleicht noch etwas Glauben, sollten die vom bayrischen Zoll genannten Wirkstoffgehalte beschlagnahmter Cannabisknospen jetzt für etwas mehr Aufklärung sorgen. Erfahrene Marihuana-Connoisseurs erfreuen sich in der Regel an professionelleren Züchtungen mit Wirkstoffmengen von knapp über 30 Prozent THC pro Gramm, während selbst der in Deutschlands Apotheken gehandelte Medizinalhanf bis zu 23 Prozent THC beinhalten kann. Für diese seltene Spezies dürfte das verbrannte Material daher ebenfalls eher billigen Brennstoff darstellen als eine gestiegene Gefahr für einen allgemeinen Ausbruch von Psychosen.