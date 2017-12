Englischer Sitcomstar hat Cannabis für sich entdeckt

Pam St Clement aus EastEnders nutzt Marihuanamedizin gegen Arthritis.

Unter Pat Butcher ist Pam St Celement bei Zuschauern der BBC-Sitcom EastEnders seit 1986 bekannt. Die heute 75-jährige Schauspielern stieg 2012 aus der Dauerserie aus und war kürzlich durch die Arbeiten an einer besonderen Dokumentation in den Kontakt mit Hanfprodukten gekommen. Nun gesteht sie, dass Marihuana einen festen Platz in ihrem Leben eingenommen habe. Der englische Sitcomstar hat Cannabis für sich entdeckt.

Nicht nur Oscarpreisträgerin Kathy Bates weiß nun dank ihrer Arbeit in der Netflix-Show Disjointed, dass sich der Einsatz von MJ als genüsslich darstellen kann. Ihre englische Kollegin Pam St Clement erfuhr durch die Teilnahme an der hochgelobten Dokumentation Gone to Pot: American Roadtrip von den nützlichen oder auch berauschenden Eigenschaften der Hanfpflanze und konnte anschließend eigenen Nutzen aus den in Amerika gemachten Erfahrungen ziehen. Cannabis habe ihr Leben verändert, wird St Clement auf englischen Promiportalen zitiert, da die Heilwirkungen der natürlichen Substanzen ihre Arthritis hätten verschwinden lassen. Es wäre ganz wundervoll, Marihuana hätte all diese fantastischen Eigenschaften, die ihr ein neues Lebensgefühl ermöglichten, da Schmerzen aus den steifen Gelenken verringert würden und ebenso ihr Polymyalgia-Rheumatica-Leiden gelindert werden würde. Obwohl sie bei praktizierenden Nonnen in den Vereinigten Staaten auch mit handgemachten Rauchgeräten – sogenannten Joints – Cannabis konsumierte, nützt ihr, seit der Wiederkehr nach England, ein aus den Pflanzen gewonnenes Öl, das vornehmlich den Wirkstoff CBD enthält. Insgesamt haben Pam St Clement die jüngsten Erlebnisse die Augen geöffnet, weshalb sie sich nun auf die Seite der Legalisierungsbefürworter schlägt und die Freigabe von Marihuana in England verlangt. Auch anderen Menschen müsste der Zugang zu der natürlichen Medizin gewährt werden, damit Leiden, wie das ihre, ähnlich simpel behandelt werden könnten. Gegen die zuvor eingenommenen pharmazeutischen Steroide habe sie schließlich schnell eine Resistenz entwickelt, sodass sie die nun festgestellten Vorteile selbst kaum fassen kann. Vor sechs Wochen hätte sie nicht davon geträumt, derart gut zu schlafen und am nächsten Tag frisch aufzuwachen, um frohgemut lange Spaziergänge zu bewältigen. Während CBD in England zwar vor Kurzem wieder als legale Medizin klassifiziert wurde und somit auch regulär erworben werden könne, müsste schleunigst auch das komplette Potenzial verfügbar gemacht werden, damit sich Personen, die sich aufgrund von Krankheiten heimlich mit ihrer wirkungsvollen Arznei versorgten, nicht länger auf ungesetzlichen Gleisen bewegten. Selbst hätte Pam St Clement Freunde, die wegen der Erkrankung an Multipler Sklerose zum illegalen Eigenanbau von potentem Cannabis gezwungen wären.

Die gerne auch als „Fat Pat“ bezeichnete Darstellerin der Pat Evans aus EastEnders macht damit ihrem Rufnamen alle Ehre. Das als exquisites TV-Highlight gefeierte Dokumentationswerk Gone to Pot: American Roadtrip soll davon bereits überzeugen.

Welcome aboard, Pam St Clement!