100 % der Hofbräuhausgäste für Legalisierung von Cannabis

Neueste Umfragen zur Hanffreigabe bestätigen schlimmen Verdacht: Nichts Genaues weiß man nicht.

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Es herrscht Verwirrung. Drei Meinungsumfragen in Sachen Hanflegalisierung erzielen Ergebnisse, die unterschiedlicher nicht sein können. Die aktuellen Zahlen einer Forsa-Umfrage weisen aus, dass sich 63 Prozent der Bundesbürger gegen eine Freigabe von Cannabis aussprechen. Nur jeder Dritte ist dafür. Zu einem völlig gegensätzlichen Ergebnis kommt eine Online-Befragung auf dem Nachrichtenportal des Privatsenders RTL. Auf die einfache Frage „Sind Sie dafür, dass Cannabis legalisiert wird“ klickten 75 Prozent der Leser auf den Ja-Button.

Wer wissen will, wie der repräsentative Stand der Dinge wirklich ist, der sollte in der goldenen Mitte suchen. Und die hat der Deutsche Hanfverband (DHV) gefunden. Das Trend- und Marktforschungsinstitut Infratest Dimap hatte im Oktober im Auftrag des DHV 1.013 Bürger befragt, ob es nicht an der Zeit wäre, den Besitz geringer Mengen Cannabis zum Eigenverbrauch nicht mehr strafrechtlich zu verfolgen. 52 Prozent der Ausgehorchten bejahten die Frage.

Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Hanfjournal-Leser Thomas bringt es in einem Kommentar auf den Punkt: „Glaube keiner Umfrage, die Du nicht selbst gefälscht hast.“ Das Problem ist nämlich, wie die Frage gestellt wird. Die geringe Zustimmung der Forsa-Erhebung könnte durchaus an der Fragestellung liegen. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt. Die dpa-Meldung kolportiert, dass die Befragten konfrontiert wurden mit der „Forderung, dass Erwachsene Cannabis zum Eigengebrauch als Rauschmittel in ausgewählten Fachgeschäften erwerben sollen“.

Die Fragestellung impliziert nichts Gutes. Zunächst schreckt ab, dass da etwas gefordert wird. Wer fordert, stößt grundsätzlich erst einmal auf Ablehnung. Dann bekommt der Hanf das Attribut „Rauschmittel“, das Erwachsene erwerben „sollen“. Kein Wunder also, dass 63 Prozent der Befragten, davon 70 Prozent der Frauen und 72 Prozent der Senioren, aus dem Bauch heraus antworten: „Nö, will ich nicht!“

Die manipulative Frage der Forsa-Erhebung spielt den Prohibitionisten in die Karten – zwar nicht viel, aber immerhin weist das Ergebnis fünf Prozent weniger Freigabebefürworter aus als von Infratest Dimap errechnet. Das ist gegen den Trend und lässt sich für die Hanffeinde in Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen gut verwerten.

Allerdings muss eingeräumt werden, dass die Deutschen offenbar generell ihre Schwierigkeiten haben, anderen etwas zu gönnen. Denn auch die Frage des DHV nach einem „regulierten Verkauf von Cannabis an Volljährige“ erhält mit 39 Prozent eine deutlich geringere Zustimmung. Wenn jedoch nach der Entkriminalisierung der Hänflinge gefragt wird, dann zeigt mittlerweile jeder zweite Deutsche Herz und Gnade. Schließlich könnte der Haschgiftverbrecher ja das eigene Kind, der Partner, Kollege oder Nachbar sein. Nur frei erhältlich soll die Droge nicht sein.

Übrigens: Eine gestern Abend im Münchener Hofbräuhaus durchgeführte Blitzumfrage des Hanf Journal hat eine hundertprozentige Zustimmung für die Freigabe ergeben. Die Frage lautete. Wollen Sie, dass der Gerechtigkeit halber Alkohol verboten wird und Cannabis weiterhin illegal bleibt?