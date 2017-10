Strafrechtler und die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen fordern Überprüfung der Drogenpolitik.

Die Betäubungsmittelgesetze aus den siebziger Jahren sind nicht mehr zeitgemäß. Was die Befürworter einer Legalisierung von Cannabis schon seit Dekaden wissen – und leider auch all zu oft am eigenen Leib erfahren mussten – wird erneut von Fachleuten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sowie Mitgliedern des Schildower Kreises an alle frisch erwählten Bundestagsfraktionen herangetragen. Da die künstlich am Leben gehaltene Prohibition eine „höchstgradige potenzielle Einschränkung von Bürgerrechten“ darstellt, wird eine Enquete-Kommission Cannabis gefordert, welche die „verfassungswidrige“ Situation endlich einmal neu bewertet. Strafrechtler und die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen fordern die dringend überfällige Überprüfung der Drogenpolitik.

„Die Diskussion dreht sich im Kreis“, beklagt sich DHS-Geschäftsführer Raphael Gaßmann, mit dem Hintergrundwissen, dass seit 23 Jahren keine Fortschritte in der allgemeingültigen Cannabisthematik erzielt wurden, obwohl nach der damaligen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich Taten hätten folgen müssen. Aktuelle Erkenntnisse und Daten müssten daher in die Neubetrachtung des Betäubungsmittelgesetzes einfließen, um die in den siebziger Jahren geschaffenen Fakten einmal zu überprüfen. Strafrechtler Prof. Dr. Lorenz Böllinger, der im Schildower Kreis über 100 Strafrechtler vertritt, weiß, weshalb sich ein schnelles Handeln lohnen würde, da er 170000 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten pro Jahr zukünftig gerne der Vergangenheit überließe. Somit bestätigt sich auch seine Aussage, dass der Gebrauch des natürlichen Rauschmittels trotz umfassender Verbote weit verbreitet ist, weshalb dringend ein Konsens zwischen politischen Träumereien und realistischen Möglichkeiten gefunden werden muss. Die Experten für die geforderte Enquete-Kommission Cannabis müssten dafür nur die „konkrete Ausgestaltung und Möglichkeiten einer Regulierung prüfen und konzipieren“. Man sähe eigentlich Möglichkeiten für die Einrichtung einer solchen Enquete-Kommission, da mit Linken, Grünen und der FDP nun drei Parteien im Bundestag vertreten sind, die zumindest auch eine Entkriminalisierung der Konsumenten wünschten.

Um den Druck auf die Politiker nicht nur den aufgeklärten Fachleuten zu überlassen, ermöglicht die Cannabis-Petition des Deutschen Hanf Verbandes seit vergangenem Montag eine Stimmabgabe via Online-Formular, deren Zählerstand schon nah an der magischen 500000-Unterschriften-Hürde kratzt und deshalb noch zum fleißigen Mitmachen aufruft. Will man die Legalisierungsdebatte dagegen höchstpersönlich vorantreiben, bietet sich das kommende Wochenende an, wenn am Freitag und Samstag – dem 03. und 04. November – die erste Fachkonferenz des Verbandes in Berlin ihre Pforten zur spannenden Diskussion aufsperrt. Strafrechtler Prof. Dr. Lorenz Böllinger sowie auch Michael Kleim vom Schildower Kreis sind selbstverständlich mit dabei.

