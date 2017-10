Rache statt Recht: Der Umgang mit Cannabis-Patienten

von Dr. med. Franjo Grotenhermen

Warum straft der Staat? Als Vergeltung für die Opfer? Um die Gesellschaft zu schützen? Um den Straftäter an weiteren Straftaten zu hindern? Um seine Resozialisierung zu fördern? Alle diese Fragen stehen im Zentrum des Strafrechts.

Wenn es aber um Cannabis als Medizin geht, machen alle diese Gründe keinen Sinn. Es gibt im Gegensatz zum Einbrecher und Gewalttäter kein Opfer, für das der Staat Vergeltung organisiert. Der Straftäter benötigt auch weiterhin Cannabis, und er wird daher weiterhin Straftaten begehen. Die Krankheit ist ja nicht verschwunden. Vor die Resozialisierung hat die Psychologie die Einsicht in die Schändlichkeit der Straftat gesetzt. Menschen, denen Cannabis hilft, ihre Leiden zu lindern, sehen aber keineswegs ein, dass sie unrecht gehandelt haben. Im Gegenteil.

Patienten, deren Angehörige, deren Umfeld und viele andere, die davon erfahren, sind über das Vorgehen der Exekutive, der Judikative und der Legislative in dieser Frage empört. Zu Recht.

Das Betäubungsmittelgesetz wurde geschaffen, um die Gesellschaft zu schützen. Es sollte die Bürger vor den Gefahren von Drogen schützen. Es wurde nicht gemacht, um kranke Menschen zu schädigen. Mit dem fachlichen Wissen von heute können die Bürger erkennen, dass das Betäubungsmittelgesetz seine Legitimation verloren hat, wenn es um die medizinische Verwendung von Cannabis geht. Es macht aus unbescholtenen Bürgern Straftäter. Es schadet der Gesellschaft.

Dass Menschen, die von der medizinischen Verwendung von Cannabis profitieren, nicht bestraft werden sollen, ist heute in unserer Gesellschaft Konsens. Die Durchsetzung des Betäubungsmittelgesetzes, also des geltenden Rechts in Deutschland führt dazu, dass kranke Menschen geschädigt werden. Wenn es aber Unrecht ist, kranke Menschen mithilfe des Betäubungsmittelgesetzes zu quälen, wie kann es dann weiter Recht oder rechtmäßig sein?

Es gibt viele Patienten, die erlebt haben, wie Polizisten, Mitarbeiter von Führerscheinstellen, Staatsanwälte und Richter ihre Macht und Deutungshoheit gegen ihre eigene Gesundheit verwendet haben.

In der Wochenzeitschrift Die Zeit vom 15. März 2016 war zu lesen: „Rache gilt in der zivilisierten Gesellschaft als archaisch und verachtenswert. Für sich selbst reklamiert sie aber fast jeder als Ausdruck seiner menschlichen Natur. Wie passt das zusammen?“

Auf der Basis des Betäubungsmittelgesetzes ist es möglich, dass sich mit Macht ausgestattete Personen, sei es als Beamter, als Mitarbeiter einer Behörde oder anderen Institution oder als medizinischer Gutachter in einem Strafverfahren, seine Missbilligung gegenüber Cannabis konsumierenden Personen auszudrücken. Die Rechtslage macht es möglich, Rache als rechtmäßiges Vorgehen zu legitimieren, ja sogar als unvermeidlich und notwendig darzustellen. Die eigene Rache kann als Aufrechterhaltung der Ordnung legitimiert werden.

Der französische Philosoph Michel Foucault hat sich mit der Geschichte des Strafrechts auseinander gesetzt und dabei die fortschreitende Humanisierung beschrieben, also wie die Strafen im Laufe der Jahrhunderte milder wurden, angefangen von den schlimmsten Folterungen bis hin zu modernen Strafvollzug. Die Zukunft der Entwicklung zu Cannabis als Medizin ist absehbar. Worauf warten wir also? Es ist an der Zeit, das Gesetz dahingehend zu verändern, dass Recht geschieht und Rache nicht mehr möglich ist.

In einem Artikel der Zeit heißt es zu diesem Thema: „Schon immer hat es daher Bemühungen gegeben, die Rache einzuschränken, um ihre gemeinschaftsschädliche Wirkung zu verhindern oder zu verringern.“

Solange das Betäubungsmittelgesetz nicht klarmacht, dass Patienten, die Cannabis nach Auffassung eines Arztes aus medizinischen Gründen benötigen, nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen, solange ist das Betäubungsmittelgesetz gemeinschaftsschädlich. Es nützt der Gesellschaft nicht. Ganz im Gegenteil. Es untergräbt die Glaubwürdigkeit des Rechts in Deutschland. Es untergräbt die Glaubwürdigkeit des Gesetzgebers, also von Bundestag und Bundesrat. Es untergräbt ihren Anspruch, im Namen des Deutschen Volkes zu handeln und das Zusammenleben gerecht zu regeln.

Demokratie ist nichts Fertiges. Demokratie muss immer wieder durchgesetzt werden, neu definiert werden. Das Recht muss sich fortentwickeln, und diese Entwicklung bedarf Anstrengung und Auseinandersetzung.

Beenden wir in dieser Legislaturperiode des Bundestags die Kriminalisierung von Menschen, die Cannabis als Medizin benötigen!

Recht statt Rache!