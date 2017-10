Schleierfahnder fahren Bahn.

Dank strikt geführter Prohibition werden tagtäglich friedliche Menschen von der Polizei dabei erwischt, wie sie mit verbotenen Kräutern durch die Bundesrepublik schleichen. Ein vielversprechender Gewinn und ein steuerfreier Umsatz bewegen den Einen oder auch die Andere dazu, sich auf die schiefe Bahn zu begeben und allen potenziellen Gefahren des Schwarzmarkthändlerdaseins zu trotzen. Da dies nicht immer funktioniert, wurden am Wochenende vier Kilogramm Cannabis in einem Nachtzug von Schleierfahndern sichergestellt.

Von Italien nach München soll sich eine 35-jährige Frau auf der Reise befunden haben, als Schleierfahnder auf ihre Gepäckstücke aufmerksam wurden. Nach einer Kontrolle des mitgeführten Reisegepäcks wurden 4,2 Kilogramm Marihuana gefunden, was der Dame nun zum Verhängnis werden dürfte: Sie wurde festgenommen und dem Traunsteiner Kriminaldienst zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Nach anschließender Weiterreichung an die Kollegen vom Fachkommissariat Rauschgift der Kriminalpolizei wurde am Montag ein Haftbefehl seitens Ermittlungsrichter erlassen, welchen die Staatsanwaltschaft Traunstein zuvor forderte. Aufgrund der illegalen Einfuhr von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge hat die junge Dame somit nun ein ernsthaftes Problem, was die Herren von der Schleierfahndung anscheinend nicht direkt beim Aufspüren der verbotenen Kräuterware besaßen. Ob dabei die nigerianische Herkunft der Frau den Beamten einen kriminalistischen Hinweis verschaffte – oder doch wieder ein Hund seine verbeulte Nase zu tief in eine fremde Tasche stecken durfte – wird von den berichtenden Medien leider nicht erwähnt.

Dass verschleierte Beamte dank auftrieb verleihender Prohibition ihre gefundenen Drogenkräuter teilweise auch sehr gut selbst gebrauchen können, muss befürwortenden Prohibitionisten bei einer derartigen Polizeierfolgsstory dafür aber unbedingt unter die Nase gerieben werden. Dass Knast keine Lösung ist, ebenso.