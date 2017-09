22 Prozent Beschäftigungswachstum im vergangenen Jahr.

Dass die legale Cannabisindustrie in einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten für ordentliche Zuwächse an Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen verantwortlich ist, beobachten Befürworter der Marihuanalegalisierung bereits schon ein Weilchen recht genüsslich. Obwohl bisher nur medizinischer Einsatz großflächiger in den Staaten reglementiert ist und erst ab nächstem Jahr mit acht Bundesstaaten nur ein kleiner Teil des großen Landes Genusskonsum erlauben wird, sind nach neusten Informationen bereits knapp 150000 Vollzeitarbeitsplätze durch legales Cannabis geschaffen worden. Das Wachstum der Beschäftigungsverhältnisse im vergangenen Jahr sei dabei um ganze 22 Prozent gestiegen.

Die Kollegen von NORML berichten von den beeindruckenden Zahlen, die ein Online-Content-Provider aus den verfügbaren Daten der jeweiligen Bundesstaaten ermitteln konnte, wobei nach deren Analyse 149304 Vollzeitarbeitsplätze im legalen Cannabissektor zum Vorschein gekommen sein sollen. Im letzten Jahr betrug diese Anzahl Arbeitsplätze noch die Menge von 122814 Full-Time-Jobs, weshalb mit 26490 dazugekommenen Beschäftigungsverhältnissen in 2017 ein Wachstum von satten 22 Prozent stattgefunden haben muss. Natürlich haben nicht alle einberechneten Tätigkeitsfelder direkt etwas mit dem Hegen von Hanfpflanzen zu tun, sondern auch rechtlich beratende oder absichernde Arbeitnehmer wurden in die Zählung miteinbezogen. Legaler Umgang mit Cannabis löst schließlich eine Kettenreaktion in der Geschäftswelt aus, die neben den grünen Gärtnern auch unzählige andere Branchen profitieren lässt – von Elektrikern über Softwareentwickler, zu Finanzberatern und Versicherungsvertretern.

Auch wenn vergleichbare Arbeitsangebote im legalen Marihuanageschäft hierzulande aktuell leider immer noch nach weit entfernteren Zukunftsmelodien klingen, dürften die unüberhörbaren Klangmuster des beendeten Krieges gegen Cannabis zumindest langsam bei unseren mächtigen Entscheidern auf Gehör stoßen, was somit doch wieder eine überraschend schnelle Veränderung in Deutschland mit sich bringen könnte.

Wenn nur die Wirtschaft wirklich Wind davon bekommt …