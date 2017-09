Polizist versorgt Minderjährigen mit Cannabis

Kommissar feiert Haschgiftorgie mit Sohn seiner Geliebten und kommt mit Bewährungsstrafe davon

Sadhu van Hemp

Auch Polizisten sind manchmal Menschen und haben ein Herz für Kinder, auch wenn es nicht die eigenen sind. Diese Tugendhaftigkeit ist nun einem 47-jährigen Polizeibeamten aus dem nordrhein-westfälischen Hünxe zum Verhängnis geworden, der wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln und Beihilfe zur Abgabe von Rauschgift an Minderjährige in sieben Fällen vom Landgericht Duisburg zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde.

Die Anklage warf dem Beamten, der seit 20 Jahren seinen Dienst in Duisburg versah, mehr als 100 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Allerdings konnte am Ende des dreitägigen Prozesses nur ein Bruchteil der Straftaten bewiesen werden. Dem Familienvater war zu Last gelegt worden, zwischen 2014 und 2015 regelmäßig Cannabis-Zigaretten geraucht zu haben, wenn er bei seiner damaligen Geliebten zu Besuch war. Dabei soll er in mindestens 21 Fällen dem minderjährigen Sohn der Frau ebenfalls Joints gegeben haben. Es soll sogar zu gemeinsamen Drogenpartys mit dem Söhnchen und der Mutter gekommen sein. Zudem war die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass der 47-Jährige den Jungen zu Drogeneinkäufen angestiftet hat und ihn für Schmuggelfahrten in die Niederlande missbrauchte.

Im Normalfall hätte das Gericht mit dem Angeklagten kurzen Prozess gemacht und auf Jahre weggesperrt, aber da es sich um einen straffällig gewordenen Polizeibeamten handelte, wurden selbstverständlich Zweifel an den belastenden Aussagen der Ex-Geliebten und ihrer Söhne laut. Zur Freude der Verteidigung beschlich Richter, Schöffen und Staatsanwaltschaft das Gefühl, dass die Zeugen seltsam wirkten und die Aussagen wie abgesprochen klangen.

Auch berücksichtigte das Gericht zu Gunsten des Angeklagten den nicht bewiesenen Verdacht, dass die Söhne der Ex-Geliebten Kontakte in die Drogenszene unterhielten. Zudem war der Kollege von der Polizei geständig, was die bewiesenen und nicht mehr zu leugnenden Straftaten betrifft. Und da der gute, nicht vorbestrafte Polizeimensch überdies Reue zeigte und versprach, dass er nie wieder mit den Kindern seiner Liebschaften Haschisch rauchen wird, konnte das Gericht gar nicht anders und ließ Gnade vor Recht ergehen. Der verurteilte Polizeibeamte durfte im Gegensatz zu vielen anderen Opfern der Cannabis-Prohibition den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.

Ärgerlich ist nur, dass das Urteil, wenn es denn rechtskräftig werden sollte, für den derzeit suspendierten Kommissar den Verlust des Beamtenstatus und der Pensionsansprüche zur Folge hätte. Und das ist gar nicht gut, denn kiffende Polizisten braucht das Land – mehr denn je.