Sächsische Landesärztekammer will selbst Verordnungshinweise erarbeiten.

Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer Erik Bodendieck war schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes für Cannabis als Medizin kein Befürworter des Einsatzes von natürlich gewachsenen Heilkräutern. Nun sieht sich der Mediziner gezwungen seinen Unmut über die offensichtlich etwas überraschend starke Nachfrage nach dem „giftigen Cannabiskraut“ auf Patientenseiten kundzutun und sich damit postwendend an die Politik zu richten. Der Ärztepräsident fühlt sich mit Cannabis im Stich gelassen.

So wirft Bodendieck laut den Nachrichten der Ärztezeitung der politischen Führung vor, dass sie die Ärzteschaft nach der Freigabe von Medizinalhanf vollkommen im Stich gelassen habe. Keine Regelungen bei Diagnosen und keine klar definierten Indikationen existierten, die Medizinern Aufschluss über die Verschreibung verrieten, weshalb man nun selbst einige Schritte einleiten wolle. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer möchte die Sächsische Landesärztekammer nun einen Wegweiser in Hinweisform erstellen, damit Ärzten in Bälde „zumindest eine fachlich fundierte Handreichung“ zur Verfügung steht, die über die vielen Fragen hinter dem Einsatz von legaler Cannabismedizin einige Antworten gibt. Kritik gibt es von Bodendiek auch noch dafür, dass keine Altersbegrenzung vom Gesetzgeber festgelegt wurde. Ebenso bemängelt er weiterhin die allgemeine Freigabe des „giftigen Cannabiskrautes“, das im Gegensatz zu „reinen Substanzen“ seiner Meinung nach wohl nicht unter die Bezeichnung Arzneimittel fallen dürfte. Dass sich aber nun selbst nur unter Rückenschmerzen leidende Menschen in Praxen nach der neu erhältlichen Naturmedizin erkundigen und auf ein Rezept von ihrem Vertrauensarzt hoffen, empfindet Erik Bodendiek als Beweis, dass Hoffnungen an der falschen Stelle geschürt wurden, während alle schwer kranken Patienten, aber vor allem auch alle Mediziner im Stich gelassen wurden.

Anstatt also das 22-Seiten starke FAQ der Bundesärztekammer stärker zu bewerben, das über die Verschreibungsverordnungen und Anwendungsgebiete von medizinischem Marihuana informiert, und selbst fehlendes Fachwissen über definitiv ungiftiges Hanfkraut einzuholen, fühlt der leidende Präsident der Sächsischen Landesärztekammer erstmals mit dem zuvor nicht richtig ernst genommenen Klientel.

Ein medizinischer Ernstfall, gegen den kein Kraut gewachsen ist.