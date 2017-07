Bundesrat gegen Cannabis-Modellprojekte

Grüner Ministerpräsident aus Baden-Württemberg verweigert Zustimmung

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundesrat die Gesetzesinitiative Thüringens und Bremens für einen Modellversuch zur Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken abgelehnt. Das Ergebnis der Abstimmung überraschte nicht. Zwar unterstützen die Landesregierungen von Brandenburg und Berlin die Gesetzesinitiative, aber für die Landesfürsten der anderen Bundesländer kommt legales Gras nicht in die Tüte.

Der Antrag der rotrotgrünen Regierung Thüringens und des rotgrünen Bremer Senats sah vor, die Bundesregierung dazu zu verpflichten, eine Änderung des Betäubungsmittelsgesetzes vorzunehmen, um die Rechtsgrundlage für einen wissenschaftlich begleiteten Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabisprodukten zu starten. Volljährigen Bürgern sollte gestattet werden, ohne ärztliches Rezept Eigenbedarfsmengen von Cannabis zu erwerben. Modellprojekte in Thüringen, Bremen und Berlin sollten die Frage beantworten, inwieweit das Hanfverbot noch zeitgemäß und haltbar ist.

Dass der Bundesrat den Antrag verwarf, zeigt, dass es mit dem Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland nicht weit her ist. Statt die Macht zu nutzen und der Bundesregierung Beine zu machen, bleiben die meisten Landesregierungen ganz auf Linie der Bundespolitik, die entgegen aller Vernunft an der Hanfprohibition festhält. Geschlossen stehen die Landesverbände der Christ- und Sozialdemokraten hinter ihren Parteibonzen – unfähig die eigenen staatsrechtlichen Kompetenzen auszureizen und auf Bundesebene demokratisch mitzuwirken.

Dass sich die von CDU/CSU regierten Länder im Bundesrat gegen den Antrag ausgesprochen haben, ist nicht weiter verwunderlich. Doch richtig widerwärtig ist das Abstimmungsverhalten Baden-Württembergs. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann war so frei, den auch von seinen Parteifreunden aus Thüringen und Bremen eingebrachten Antrag abzulehnen.

„Die Grünen reden mit gespaltener Zunge“, kommentierte der Thüringer Bundestagsabgeordnete Frank Tempel (Linke) die Verweigerungshaltung Kretschmanns. „Im Bundestag werben sie für die Cannabislegalisierung. Winfried Kretschmann aber ist nicht einmal bereit, sich für wissenschaftliche Cannabis-Modellprojekte einzusetzen. Ich bin tief enttäuscht über das Abstimmungsergebnis im Bundesrat. Erfreulich ist, dass Thüringen, Berlin und Brandenburg zugestimmt haben. Dafür danke ich ausdrücklich.“