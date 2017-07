Legaler Verkauf von Cannabis in Nevada läuft wie geschmiert

Seit sieben Tagen geht Marihuana weg wie geschnitten Brot – und alle werden satt

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Wenn den Menschen etwas fehlt und dieses Fehlende plötzlich verfügbar ist, gibt es in der Regel kein Halten mehr. In Windeseile spricht sich herum, wenn Mauern fallen, brandneue Spielekonsolen in die Regale kommen oder wie vor einer Woche in Nevada um Mitternacht der legale Handel von Cannabis gestartet wird. Ob in Reno oder Las Vegas – vor den Marihuana-Dispensaries bildeten sich bereits nachmittags lange Warteschlangen mit ausgehungerten Hanffreunden, die darauf hinfieberten, dass endlich die Geisterstunde schlägt, in der sich die Pforten zu den Verkaufsparadiesen öffnen und die neue Zeit anbricht. Doch anders als beim deutschen Schlussverkauf, wenn die Kaufhäuser gestürmt werden und sich die Schnäppchenjäger um Schlüpfer und Zipfelmützen balgen, hatte die Kundschaft in Nevada die Ruhe weg. Geduldig in Reih und Glied wurde zu Tausenden angestanden, bis die Uhren endlich Mitternacht schlugen und sich von einer Sekunde auf die andere die Türen zur Freiheit öffneten.

Entgegen der Schwarzmalerei der Legalisierungsgegner kam es nicht zu Gewaltexzessen, wilden Schießereien und Raubmorden. Am Morgen danach pflasterten keine Drogentoten die Straßen des Wüstenstaates. Statt Blut floss Geld, sehr viel Geld. In den ersten Tagen und Nächten spülte der freie Verkauf von Cannabis mal eben Steuern von über einer halben Million US-Dollar ins Staatssäckel des Silver State mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern. Der D-Day der Befreiung des Hanfes hinterlässt viele grinsende und vor allem auch zufriedene Gesichter. Las Vegas und Reno erfreuen sich eines ungebremsten Touristenstromes, der einem Goldrausch gleichkommt und der Wirtschaft Nevadas einen ordentlichen Schub verleiht. Das Zocker- und Partyparadies Las Vegas ist gerüstet für das neue Publikum, und die Spielhöllen beabsichtigen die Einrichtung von Kiffer-Lounges. Clevere Anwälte sind schon kräftig dabei, das Verbot des Kiffens in der Öffentlichkeit auszuhebeln und Ausnahmegenehmigungen für große Casinos zu beantragen.

Aus deutscher Sicht können die Bürger Nevadas nur beneidet werden, ohne ihnen das Glück auch nur im Geringsten zu missgönnen. Der Tag X der Cannabis-Legalisierung zu Genusszwecken wird auch hierzulande, wo rund vier Millionen Hänflinge in Unfreiheit leben, herbeigesehnt – und US-Staaten wie Nevada und Colorado sind Vorbild. Nur leider ist der Freiheitsgedanke der Deutschen eher ein kleingeistiger und bei Weitem nicht so verinnerlicht wie im „Land of the Free“. Die Hoffnung, dass sich eines nahen Tages der Freiheitswille der Hanffreunde auch im Land der Piefkes Bahn bricht, hält sich leider in recht überschaubaren Grenzen. Revolutionen enden in Deutschland meist auf dem Sofa. Oder wie Kurt Tucholsky treffend feststellte: „Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas. Wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte!“