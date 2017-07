Nutzen des Heilkrautes ungewiss.

Nachdem sich Marihuana auf dem medizinischen Sektor bei Menschen langsam aber sicher wieder durchzusetzen scheint, kommen auch Tierbesitzer auf den Gedanken, ihren besten Freunden mit Cannabismedizin etwas Gutes antun zu können. Der Markt in den USA für Tierfuttermittel, die mit Hanfsubstanzen versetzt sind, boomt derzeit daher extrem, sodass Hersteller monatlich bis zu zwanzig Prozent Zuwachs zu verzeichnen haben. Doch Tierärzte warnen vor Cannabis, das sie selbst jedoch nicht verschreiben dürfen.

Während in dem gestern Cannabis legalisierenden Nevada schon in 2015 Überlegungen bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten von Hund und Katze mit Cannabis angestellt wurden, sind aktuell noch viele Amerikaner auf ihr eigenes Cannabisrezept angewiesen, um ihren geliebten Haustieren heimlich Marihuanamedizin anbieten zu können. Viele Nutzer von Hanfprodukten, die von den heilenden Wirkstoffen bereits selbst profitierten, fänden es jetzt jedoch selbstverständlich, ihren Schützlingen mit den natürlichen Arzneien unter die Pfoten zu greifen. So behandelt ein Epileptiker, der seine Anfälle dank Cannabis in den Griff bekommen hat, seinen vor Anfällen warnenden Therapiehund mit den Substanzen, da er die Umstellung zuvor nicht gut verkraftete. Das Cannabis hätte dem Vierbeiner dabei gut geholfen, sich an die veränderte Situation zu gewöhnen, ist der Besitzer sich sicher.

Veterinäre warnen jedoch davor, Cannabis für die Behandlung von Tieren einzusetzen, da es keine Studien über die Wirksamkeit der Substanz auf den Tiermetabolismus gäbe. Welchen möglichen Nutzen es daher hätte, Wirkstoffe von Marihuana an die Haustiere zu verabreichen, verstehe Ken Pawlowski, der Vorsitzende des Tierärzteverbandes in Kalifornien, aus diesem Grund nicht. Tiere könnten sich auch wohler fühlen, weil sie vom Cannabis berauscht wären, ohne dass man etwas gegen die tatsächlichen Krankheitssymptome anrichten würde, mahnt er ernsthaft.

Um bei dieser geltenden Ungewissheit alles richtig zu machen, versuchen die Hersteller der medizinischen Produkte hingegen sich mit minimalen Mengen an die passenden Wirkstoffgehalte heranzutasten, wobei sie sich stets darauf verlassen können, dass eine Verwendung regulärer Medikamente mit wesentlich stärkeren Nebenwirkungen behaftet wäre, als die Verabreichung der berauschenden Arznei aus dem vergrabenen Medikamentenschrank von Mutter Natur serviert – auch bei Haustieren.

Nur vor ungewollten Überdosierungen sollte man sich unbedingt versuchen zu schützen – und ganz besonders doll das Tier.