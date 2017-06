Cannabis-Legalisierung fördert Glück und Wohlbefinden

US-Studie widerlegt Lüge, dass „Hasch lasch macht“

Eine Studie des US-amerikanischen Marktforschungsinstituts „BDS Analytics“ räumt gründlich mit all den Vorurteilen auf, die den Menschen mit Beginn der Hanfprohibition in den Kopf gepflanzt wurden. Bislang galt der Kiffer in Gänze als faul, träge und unterbelichtet. Wer einmal an der Tüte zieht, hat den Makel einer kriminellen und rauschgiftsüchtigen Verlierertype weg, der nichts auf die Reihe bekommt und geistig und körperlich verwahrlost.

Dass dem nicht so ist, wenn Cannabiskonsumenten entkriminalisiert und gesellschaftlich und kulturell integriert sind, belegen die Zahlen einer in Colorado und Kalifornien durchgeführten Studie.

Analysiert wurden die Antworten einer Befragung von Cannabiskonsumenten und -abstinenzlern zu ihren Lebensumständen. Das Zahlenwerk gibt detailliert Aufschluss über die psychische, soziale und finanzielle Situation der gegenübergestellten Gruppen – nach Ende der Hanfprohibition. Erstmals konnten die befragten Kiffer Antworten geben, ohne sich vor strafrechtlichen Folgen fürchten zu müssen.

Und so bringt das Ergebnis der Studie ans Licht, dass Kiffer alles andere als unterbelichtet sind. 20 Prozent der Potheads verfügen über einen Master-Abschluss, aber nur 12 Prozent der Hanfabstinenzler bringen den dafür erforderlichen Fleiß auf. Auch was das Haushaltseinkommen betrifft, haben die Grasraucher die Nase vorn. Mit durchschnittlich 93.800 Dollar haben die kiffenden Kalifornier ein deutlich höheres Jahreseinkommen als die Abstinenzler, die sich mit 75. 900 Dollar zufrieden geben.

Ähnlich verhält es sich in Colorado, wo 64 Prozent der Cannabiskonsumenten in Vollzeit beschäftigt sind, aber nur 54 Prozent derjenigen einen Fulltimejob haben, die sich des Cannabiskonsums enthalten und die Legalisierung ablehnen.

Auch die Lüge, dass die Wirkstoffe des Hanfs den Menschen unfruchtbar machen, wird von den Ergebnissen der Studie widerlegt: 64 Prozent der Eltern in Kalifornien sind Stoner, aber nur 55 Prozent der Legalisierungsgegner besitzen die nötige Fertilität, sich fortzupflanzen. Auch wachsen deutlich mehr Kinder unter zehn Jahren in „Kifferfamilien“ (37 Prozent) heran als bei Eltern, die mit Cannabis auf Kriegsfuß stehen (11 Prozent).

Hinsichtlich des allgemeinen Wohlbefindens gaben in Colorado fast fünf von zehn Marihuanakonsumenten an, heute mit dem Leben zufriedener zu sein als vor einem Jahr. Bei den Abstinenzlern sind es nur vier von zehn. Hanfgenießer sind auch naturverbundener als ihre Antagonisten (Colorado: 50 zu 36 Prozent. Kalifornien: 57 zu 26 Prozent.)

Dass gesündere Gewohnheiten und soziale Aktivitäten miteinander korrelieren, zeigen die Antworten aus Colorado. 36 Prozent der Cannabis-User beschreiben sich als „sehr soziale Menschen“, bei den Abstinenzlern sind es nur 28 Prozent, die ein großes Herz haben. Zudem ist ehrenamtliches Engagement bei Kiffern in Kalifornien deutlich angesagter als bei Leuten, die Cannabis ablehnen (38 zu 25 Prozent).

Die Macher der Studie ziehen das Fazit, dass Cannabiskonsumenten zu den am besten angepassten und erfolgreichen amerikanischen Erwachsenen gehören.

„Cannabiskonsumenten sind weit entfernt von den Karikaturen, die historisch verwendet wurden, um sie zu beschreiben“, sagte Linda Gilbert, Leiterin der Consumer Research Division bei „BDS Analytics„. „In der Tat sind die positiven Lifestyle-Indikatoren bei Cannabiskonsumenten, zumindest in Colorado und Kalifornien, am höchsten.“