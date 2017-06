Promotion

Lass es bei dir riechen.

Eine unangenehme Nebenwirkung des Cannabis-Anbaus@Home kann der entstehende Geruch der gedeihenden Gewächse darstellen. Heimgärtner können penibel eingestellte Lüftungssysteme besitzen und dennoch die drohende Gefahr wittern, dass der ihnen besonders auffällig vorkommende Geruch einigen Nüstern in der näheren Nachbarschaft entgegenfliegen wird. Um der Situation im Vorfeld fachgerecht entgegenzuwirken, kann man seit 23 Jahren einer empfehlenswerten Produktpalette vertrauen, die sich ohne großen Aufwand um das ungewollte Riechen in der Umgebungsluft professionell kümmert: ONA Geruchslöscher gegen Gestank.

Die sichere und ungiftige Variante des Entfernens von Gerüchen verspricht einhundertprozentige Leistung, bei nur wenigen notwendigen Schritten der Vorbereitung seitens des Heimgärtners. 32 ausgewählte Öle können aber auch andere unangenehme Spuren der Vergangenheit verschwinden lassen – darunter Haustier-, Rauch- und Abfallgerüche – öffnet man die gewählte Sorte ONA und entfernt das Frischesiegel. Durch kontrolliert austretende ONA-Partikel werden dann die verdächtigen Duftnoten neutralisiert, die bei gewöhnlichen Lufterfrischern nur übertüncht werden.

Erhältlich in den unterschiedlichen Düften Pro, Fresh Linen, Polar Crystal, Apple Crumble und Tropics kann den individuellen Geschmäckern der Kundschaft begegnet werden, die sich mittlerweile aber auch auf weiterentwickelte Waren der ONA-Produktlinie stürzen darf.

So gibt es neuerdings für die massiven ONA-Blöcke den mit Strom betriebenen ONA Block Dispenser, der einen 170 Gramm ONA-Block in seiner Mitte fasst, um mittels eigener Ventilation die in der Luft gesammelten Düfte in regelmäßigen Abständen zu neutralisieren. Auch können Heimgärtner jetzt direkt den ONA Airfilter als Zwischenstück für ihre Lüftungssysteme nutzen, der für die praktischen Geruchslöscher einen dafür vorgesehenen Einschub besitzt.

Da sich der Erfolg der vergangenen 23 Jahre tatsächlich gut riechen lassen kann, erweiterte man das Konzept von ONA dazu nun um ein anderes Einsatzfeld, das angestunkenen Autofahrern oder kuriosen Kurieren gefallen dürfte. Der neue ONA Car Freshener lässt die gewohnten Fähigkeiten des Geruchsneutralisators fortan im Automobil nutzen, befindet sich ein üblicherweise noch immer oft verbauter Zigarettenanzünder im ausgewählten Fahrzeug. Mittels 50ml Befüllung sorgt der ONA Car Freshener für frischen Wind im muffigen Gefährt, das dank des Geruchs-Killer-Gerätes von nun an auch über einen zeitgemäßen USB-Anschluss zum Aufladen moderner Technik verfügt.

Interessierte Duftsetzer fragen freundlich beim Head & Growshop des Vertrauens nach – Großhändler wenden sich vertrauensvoll an Easy Grow LTD unter www.easy-grow.co.uk oder direkt mit einer Email an sales@easy-grow.co.uk.