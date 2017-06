Promotion

Gesammeltes rund um Hanf zum Erweitern des Horizonts.

Cannabis.info ist eine recht neue Seite im Internet, die sich zum Ziel gesetzt hat – wie der Name bereits verrät – Hanffreunde in Europa und auf der ganzen Welt über Cannabis zu informieren. Auch stehen alle weiteren Dinge im Vordergrund, die näher mit der Pflanze im Zusammenhang stehen. Die Themen sind hierbei sehr vielschichtig und zumeist auch ziemlich umfassend, sodass für jeden Cannabisinteressierten etwas Wissenswertes dabei sein sollte. Ob erfahrener Grower oder gelegentlicher Konsument – jeder kann sich auf Cannabis.info ein bisschen weiterbilden.

Ähnlich wie auf Hanfjournal.de werden natürlich auch die aktuellsten Nachrichten rund um das Lieblingskraut sowie die neuesten auf Cannabis bezogenen Informationen veröffentlicht. Außerdem findet man auf der Webseite alles, was man über die vielen verschiedenen Sorten von Cannabis wissen muss. Ob Klassiker wie OG Kush, Amnesia Haze, Super Silver Haze oder Northern Lights – bei Cannabis.info sind alle bekannten Varietäten der besonderen Pflanze vertreten. Aber auch die unbekannteren, neueren Sorten – wie beispielsweise Frisian Duck und Chocolope – werden auf der Webseite näher beleuchtet. Grower können bei Cannabis.info dazu Wissenswertes über die verschiedenen Anbaumethoden von Cannabis erfahren. Wollte man schon immer einmal verständlich lernen, wie man Mutterpflanzen stets vital am Leben hält oder wie man frisch geerntete Marihuanaknospen richtig aushärtet, dann ist man auf der neuen Cannabispräsenz genau richtig. Patienten bekommen auf der neuen Seite im Internet selbstverständlich auch alle Fakten bezüglich ihrer natürlichen Medizin und freilich kommen auch alle Leute nicht zu kurz, die Cannabis rein rekreativ einsetzen.

Des Weiteren können auf Cannabis.info zahlreiche Anleitungen zur heimischen Herstellung von Haschisch gelesen werden, oder aber auch nachvollziehbare Rezepte für leckere Mahlzeiten, die mit Cannabis abgeschmeckt gehören. Doch nicht nur Artikel, sondern auch Videointerviews mit Züchtern von Sensi Seeds oder Dutch Passion erwarten wissbegierigen Betrachter auf Cannabis.info. Da die Seite noch relativ neu im Internet aufrufbar ist, wird der Content in Zukunft stetig anwachsen, während bereits vorhandene Informationen vom betreuenden Fachpersonal aktualisiert werden. Es lohnt sich also sicherlich, regelmäßig einen Blick auf die junge Webseite zu werfen und sich in den vielen informativen Artikeln der Präsenz ein wenig zu verlieren. Cannabis und die Cannabiskultur werden von den Betreibern sichtlich gefeiert, welche sich zum Ziel gesetzt haben, die gesamte Bevölkerung – über alles und was damit alles zu tun hat – zu informieren und aufzuklären. Wissen ist schließlich Macht. In diesem Sinne – ein Besuch bei www.Cannabis.info ist lohnenswert, wenn etwas Zeit zum Stöbern in dem umfangreichen Archiv mitgebracht wird. Es ist bestimmt für alle Freunde von Cannabis etwas dabei – oder für alle, die es jetzt erst werden wollen.

Die neue Cannabis-Informations-Webseite im Internet findet man ganz simpel unter dem einprägsamen Eigennamen Cannabis.Info.