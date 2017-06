Deutschland – einig Spießerland

Sadhu van Hemp

Für Leute, die über den eigenen Tellerrand hinausschauen und sich nicht der Zukunft verschließen, ist das, was in Deutschland gerade eine Renaissance erlebt, eine Katastrophe. Die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben gezeigt – der deutsche Spießbürger hat Konjunktur und gibt den Ton an.

Die Rechts- und Naziparteien haben einen Zulauf wie nie, und alle Zeichen stehen auf eine vierte Amtszeit von Angela Merkel. Die leise Hoffnung, dass im Herbst ein linkes Bündnis die Fenster in den Ministerien aufreißt und mal kräftig durchlüftet, dürfte sich erledigt haben. Damit schwinden auch die Chancen auf einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik. Mit der CDU/CSU an der Macht wird es keine Hanflegalisierung geben. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Daumenschrauben weiter angezogen werden und noch mehr Verstöße gegen das Hanfverbot in der Kriminalstatistik erfasst werden.

Und das ist ganz nach dem Geschmack der Abermillionen Spieß- und Kleinbürger, die sich gegen die kulturelle Evolution der Deutschen stemmen. Die Philister unserer Gesellschaft würden lieber heute als morgen alle, die anders leben und denken, in Umerziehungslager stecken oder gleich am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Die Höckepartei macht keinen Hehl daraus, die Deutschen in die guten alten DDR- bzw. Nazizeiten zurückzuführen. Eine Mauer soll her, an der auf alles geschossen wird, was sich bewegt. Drogenkonsumenten sollen für verrückt erklärt und in Irrenanstalten in Sicherungsverwahrung genommen werden. Mit diesen und ähnlich abartigen Forderungen wurde diese Spießerbrut in 13 Landtage gewählt – und im Herbst wird der Einzug in den Bundestag folgen.

Der grenzdebile Wille des Wählers, die Uhr zurückzudrehen, findet nun auch bei der CDU/CSU Gehör. Seehofer und Konsorten wollen den Spießern und Ewiggestrigen wieder eine politische Heimat geben und stimmen ein in den Chor, der Lieder für die geistig unbeweglichen und engstirnigen Angstdeutschen singt. Die Politschranzen der rechten Parteien wollen den Wunsch des „Volkes“ nach Konformität und Erhalt der gewohnten Sitten und Riten erfüllen.

Der soziokulturelle Bankrott der Solidargemeinschaft scheint unabwendbar. Zumal SPD und Bündnis90/Die Grünen vor dem eigenen Scherbenhaufen stehen. Die SPD hat für alle Zeiten den Makel als Verräterpartei weg und ist wie die Grünen zu einem Club des Wohlstands- und Bildungsbürgertums verkommen. Beide Parteien sind nur an der Fettleber der eigenen Leute interessiert und kümmern sich einen Dreck um die Belange der vielen Millionen Menschen in diesem Lande, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Performance von Sozialdemokraten und Grünen lässt ahnen, dass es den Sandhockern und Politschnöseln nicht ums große Ganze geht, sondern Eigennutz und Habsucht der Antrieb sind.

Ein trauriges Bild gibt auch die LINKE ab. Hilflos schauen die Genossen zu, wie die Verlierer der asozialen Marktwirtschaft von den rechten und rechtsradikalen Parteien eingefangen werden. Die letzten Mohikaner des demokratischen Sozialismus’ schaffen es nicht, sich als Reformpartei ins Bewusstsein der Verarschten dieser Gesellschaft zu bringen. In Thüringen, Brandenburg und Berlin, wo die LINKE mit der „linksgrünen“ Bourgeoisie gemeinsame Sache macht, herrscht Stillstand statt Widerstand. Lohndumping, Ausbeutung und Mietpreiswucher werden geduldet – ganz zu schweigen von der Hanfprohibition, die die LINKE zur Erhaltung des Koalitionsfriedens hinnimmt.

Doch alle Kritik an den Parteien verblasst gegen die Spießbürgerlichkeit der Deutschen. Wie eine Erbkrankheit pflanzt sich in den Holzköpfen der breiten Masse autoritätshöriger Opportunismus und Konformismus fort. Das Kleinbürgertum ist die eigentliche Grundlage der bestehenden Zustände. Und die Unterprivilegierten suhlen sich geradezu in ihrer prekären Lebenssituation, indem sie Parteien wählen, die sie anständig bezahlter Arbeit und der Rente berauben. Die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber. In NRW ist das „Wahlvieh“ derart senil, dass es sogar die FDP reanimiert – frei nach dem Motto: Wenn es uns schlecht geht, soll es wenigstens den Reichen gut gehen.