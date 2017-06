Wissenschaftliche Studie überprüfte ungesundes Kiffergerücht.

Besonders in Europa genießen Menschen Cannabis gern mit Tabak gemischt in konischen Glimmstängeln. Holländische Joints wurden vor dem allgemeinen Rauchverbot auch genauso oft mit der krebserregenden Massendroge gestreckt, wie es in Deutschland aktuell wohl noch üblich ist. Sind einmal Kiffer aus Übersee zu Besuch, fühlen sie sich oft wie in die siebziger Jahre zurückversetzt, wird ihnen der zusätzliche Einsatz der wesentlich schädlicheren Substanz beim allgemeinen Cannabiskonsum klar. Dass in folgenden Gesprächen über die Thematik dann oft verstärkte Wirkungsweisen durch den ungesunden Mischkonsum als Argument der einheimischen Kiffer genutzt werden, verwirrt pur konsumierende Gäste dann nochmals stark. Denn Tabak im Joint erhöht den Cannabisrausch nicht spürbar, wie eine kleine wissenschaftliche Studie aus England nun auch eindeutig feststellen konnte.

Experten des University College London (ULC) fanden heraus, dass es ein Mythos unter Marihuana genießenden Menschen ist, Tabak eine Cannabiswirkung verstärkende Fähigkeit zuzuordnen. Tabak im Joint erhöhe den subjektiven Rausch des Konsumenten nicht spürbar, füge dem Gebrauch des THC-haltigen Materials aber eindeutig zusätzliche Gefahren bei. 24 Personen wurden mit vier verschiedenen Methoden in eine mögliche Rauschsituation versetzt und daraufhin medizinisch untersucht. Dabei wurden Herzfrequenz und Blutdruck überwacht sowie auch die Gedächtnisfunktionen des Gehirns überprüft. Auch konnten die Teilnehmer selbst mitteilen, wenn sie sich stoned fühlten oder unter etwas Schwindelgefühl litten.

So fand das Team von Forschern heraus, dass das Beifügen von Tabak zwar keine Rausch erhöhende Wirkung besitzt, aber dafür gegen das Defizit des Kurzzeitgedächtnisses wirken kann, weshalb manche Menschen vielleicht noch immer diese eigentlich sehr ungesunde Konsumform bevorzugen. Die Herzfrequenz und der Blutdruck erhöhten sich unter der Mischkonsumform schließlich kurzfristig am Stärksten, was die bereits bekannten Gesundheitsgefahren für Tabakraucher noch einmal zusätzlich erhöhe. Auch wenn die typischen Joints daher tatsächlich vielleicht aufgrund einer unterbewusst festgestellten Gedächtnisverbesserung hierzulande weiterhin kreisen sollten, gäbe es nach Empfehlung des Cannabisforschers Ian Hamilton von der Universität York wesentlich effektivere und gesündere Methoden, das eigene Gedächtnis aufzufrischen.

Tabak tötet im Gegensatz zu Marihuana Menschen – bitte nicht vergessen!