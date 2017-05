Aurora aus Kanada kauft Pedanios aus Deutschland.

Es ist fraglich, ob die heute veröffentlichten Nachrichten des kanadischen Cannabisproduzenten Aurora ihren Ursprung auf der International Cannabis Business Conference Berlin fanden, doch dass sich das ausländische Unternehmen soeben einen Platz in der Hauptstadt gekrallt hat, ist von nun an unumstößliche Realität. Auora aus Kanada kauft die Pedanios GmbH aus Berlin, was dem kanadischen Hersteller von medizinischem Marihuana sofort einen schicken Standort in Kreuzberg beschert. Ein ziemlich großer internationaler Cannabisdeal an der Börse, der über die Zukunft der Medizinalhanfversorgung heimischer Patienten eine bedeutende Rolle spielen wird, hat somit soeben stattgefunden. Auf Bitten des Konzerns wurde der Handel an der Börse gestern noch kurzfristig angehalten, bis die Nachrichten offiziell von kanadischer Seite veröffentlicht wurden.

Seit 2015 besitzt die Pedanios GmbH alle nötigen Lizenzen und Rechte, um medizinisches Cannabis in die gesamte europäische Union zu importieren und exportieren oder innerhalb der EU zu verteilen. 750 Apotheken werden von dem Berliner Cannabishändler Pedanios GmbH aktuell beliefert, der ebenfalls auch das größte Sortiment an Cannabisprodukten vorzuweisen habe. Zehn von hierzulande vierzehn zugelassenen Präparaten und natürlichen Produkten sind bereits in der Vergangenheit über die Pedanios GmbH in den überwachten Handel gelangt. Aurora Cannabis versicherte den Geschäftspartnern daher sofort, dass alle bestehenden Zulieferverträge von der Übernahme unberührt blieben. Besitzer von Klasse B Sicherheiten der Pedanios GmbH werden mit einer Menge von 3.4 Millionen gewöhnlichen Aktien der Aurora Cannabis entschädigt, wobei eine einzelne Aktie einen Wert von derzeit 2,14 $ Dollar besitzt. 13,6 Millionen Dollar in Cash sowie in Stammaktien werden von Aurora zusätzlich für alle Besitzer von Klasse A Anteilen Pedanios ausgegeben. Der Chief Global Business Development Officer Neil Belot bezeichnete die Übernahme als eine Transformationsakquisition für Aurora sowie einen wichtigen Schritt in der aggressiven internationalen Expansionsstrategie.

