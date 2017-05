Cannabis-Terroranschlag in Pfaffenhofen an der Ilm

5000 Haschgiftpflanzen lösten fast die Evakuierung einer ganzen Stadt aus

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Im Hopfenland Hallertau im Dreieck zwischen München, Ingolstadt und Augsburg liegt die Kreisstadt Pfaffenhofen, die dieses Jahr die „Kleine Landesgartenschau“ ausrichten darf. „Guter Boden für große Vorhaben“ ist der Werbeslogan des Städtchens im Oberbayerischen. Das dachte sich auch eine kriminelle Terrorbande, die den guten Boden für ein großes Sabotagevorhaben nutzte, das beinahe eine Katastrophe ausgelöst hätte. Dank eines aufmerksamen Stadtgärtners konnte der Terroranschlag gerade noch so vereitelt und das Schlimmste verhindert werden.

Was war geschehen? Nichts Genaues weiß man nicht. Doch alles weist darauf hin, dass die Bioterroristen den perfiden Plan hatten, die Flora der Landesgartenschau im Keim zu ersticken, indem der Boden mit Samen kontaminiert wurde, deren Keimlinge tiefe Wurzeln schlagen und allen anderen Blumen das Wasser abgraben. Offensichtlich war der Angriff von langer Hand vorbereitet. Die Ausführung folgte zudem jener Terroranleitung, die 2015 über Exzessiv-TV verbreitet wurde. Seitdem gibt es immer wieder sogenannte „Vogelfutteranschläge“, die von Guerilla-Growern in innerstädtischen Grünanlagen verübt werden, um die heimische Pflanzenwelt mit Indischem Hanf zu überfremden und auszurotten.

Nun traf der Hanfterror das Blumenbeet der Insel des Kreisverkehrs am Pfaffenhofener Kuglhof. Entdeckt hatte den „Vogelfutteranschlag“ der oberste Gärtner der Stadtwerke. Was zunächst wie Kresse aussah, entpuppte sich unter der Lupe als Haschgiftpflanze im Frühstadium. Etwa 5000 hochgiftige Cannabis-Keimlinge konnten der Chefgärtner und seine Gehilfen zählen und gerade noch rechtzeitig vor der Blüte ausrupfen. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können, wenn die drohende Verseuchung unentdeckt geblieben wäre.

Allerdings hat das beherzte und schnelle Eingreifen der Pfaffenhofener Gärtner eine Schattenseite. Die umgehend verständigten Polizeibeamten waren mangels botanischer Kenntnisse nicht in der Lage, die Keimlinge als Drogenpflanze zu identifizieren, ordneten aber zum Schutze der Bevölkerung die sofortige Vernichtung an. Ein fataler Fehler, denn ohne Beweismittel besteht kaum mehr eine Chance, die noch zu ergreifenden Hanfterroristen wegen Haschanbaus vor Gericht zu stellen. Selbst wenn ein Massengentest bzw. die Auslobung einer hohen Kopfgeldes zum Fahndungserfolg führen sollte, kann die Staatsanwaltschaft nicht mehr den Nachweis erbringen, dass Suchthanfsamen die Wurzel allen Übels waren. Letztlich könnten die Guerilla-Grower nur mit einer Geldbuße wegen illegalen Anbaus von Nutzhanf bzw. Ausstreuens von Vogelfutter bestraft werden.

Angesichts dieser neuen Form des Terrors der Haschrebellen sollte der Freistaat Bayern endlich Initiative ergreifen und die Bundesregierung auffordern, Vogelfutteranschläge unter Höchststrafe zu stellen.