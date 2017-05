Testphase für den legalen Marihuanaverkauf zur Sicherheit.

Nachdem am 08. November 2016 auch Nevada zu den US-Bundesstaaten zählte, in dem sich die Bürger für eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken entschieden, machen die Lenker des Wüstenstaates nun den Weg für den Umschwung im Umgang mit Cannabis frei. Anstatt wie eigentlich angedacht erst zum 01. Januar 2018 allen angemeldeten Geschäften Lizenzen für den Verkauf der berauschenden Ware auszustellen, wird Cannabisverkauf in Nevada schon ab 01. Juli genehmigt.

Wie unsere Mitstreiter von NORML meldeten, hat sich vergangenen Montag das Steuergremium Nevadas mit sechs Befürwortern und nur einer Gegenstimme für einen vorgezogenen Beginn des legalen Hanfhandels ausgesprochen, der gewissen Dispensaries durch Ausnahmegenehmigungen erlaubt werden soll. Diese gelten dann zwar nur bis zum 01.01.2018, doch nach der als Testphase betrachteten zweiten Jahreshälfte von 2017 solle dann der reguläre Handel in Nevada entsprechend den Wünschen der Bevölkerung beginnen. Ab dem 15. Mai können sich die bereits in den Startlöchern wartenden Händler für eine Teilnahme an der vorgezogenen Cannabisverkaufsoption bewerben, die unter genauer Beobachtung als vorausschauende Überprüfung der geschaffenen Rechtslage dienlich sein soll. Bevor unvorhersehbare Probleme im großen Stil entstehen könnten, wolle man auf diesem Weg ungewollte Entwicklungen frühzeitig erkennen und diesen vorzeitig entgegenwirken. Erst anschließend würden weitere Zertifikate für die keimende Cannabisbranche und das kommende Jahr ausgestellt werden. Man wolle sicher sein, alles richtig zu machen, betonte Deonne Contine, die Direktorin des Steueramtes, um die getroffene Entscheidung zu begründen.

Nevada schreitet damit im Gegensatz zu den Bundesstaaten Maine und Massachusetts vorschnell vorwärts, wo man sich zur Sicherheit lieber für eine Verzögerung des legalen Cannabishandels starkmachte.