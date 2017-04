4700 Cannabispflanzen heimlich gepflegt.

In Hamburg ist die Polizei aufgrund eines Hinweises auf eine beachtlich große Cannabisplantage gestoßen, deren Betreiber seit Jahren im Untergrund agieren sollen. Die Hamburger Staatsmacht stellte bei der Durchsuchung des 900 m² Quadratmeter großen Marihuanazuchtkomplexes 4700 Hanfpflanzen sicher und fand neben Bargeld auch Computer, die über die genaue Arbeitsweise des verantwortlich gemachten Duos genauere Auskunft geben können sollen. Mögliche Kandidaten für legalen Medizinalhanfanbau gefunden…

In dem bekannten Hamburger Bezirk Hamm soll ein 45-jähriger Mann mit seinem 50-jährigen Geschäftspartner über Jahre professionell Cannabis im großen Stil in einer zweigeschossigen Halle angebaut haben, die jetzt von den Spürnasen der Polizei dank eines extern eingegangenen Hinweises gefunden werden konnte. Auch sollen die beiden Herren selbst für den Verkauf ihres grünen Goldes verantwortlich gewesen sein, was wohl aufgrund der gefundenen Bargeldsummen vermutet werden kann. Dass die Anlage in Hamm seit Jahren betrieben wurde, wollen die Beamten dagegen aus ersten Auswertungen der überprüften Computer in Erfahrung gebracht haben, die natürlich auch den rechtmäßigen Besitzern entwendet wurden.

Die Betreiber sollen laut Nachrichten in ihrem letzten Grow@Hall ganze 4700 Hanfgewächsen Unterschlupf gewährt haben, was aus alternativem Blickwinkel jedoch einzig für die Geschäftstüchtigkeit der ambitionierten Indoor-Gärtner sprechen müsste. Unter anderen gesetzlichen Umständen könnten diese fähigen Landwirte schließlich eine erste Wahl darstellen, die für das Ausschreibungsverfahren der deutschen Cannabisagentur infrage kämen. Betrachtet man die Größenverhältnisse, den Zeitraum und die Geschäftstüchtigkeit – sowie die widrigen Umstände, stets zwanghaft im Geheimen operieren zu müssen – sprechen alle an den Tag gelegten Fähigkeiten für die Betreiber der illegalen Hanfplantage – und weniger für die Arbeit der Polizei. Dabei bleibt es dann auch nur auszumalen, welches Potenzial von den nun festgenommenen Männern unter einer legalen Operation hätte entfaltet werden können.

Die bisher nicht strafrechtlich bekannten Männer werden jetzt aber dennoch einem Haftrichter vorgestellt. Medizinalhanf kann schließlich auch weiterhin kostspielig importiert werden.