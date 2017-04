Eine Milliarde Dollar bei vollständiger Verfügbarkeit einzusparen.

Mehrfach sprachen unterschiedliche Studienergebnisse bereits von den sinkenden Verbraucherzahlen unter Medikamentennutzern, sobald medizinisches Marihuana legal erhältlich gemacht wird. Jetzt wurde erneut in einer Datenerhebung festgestellt, dass weniger Medikamente aufgrund von medizinischem Cannabis im Umlauf sind.

Ashley C. Bradford und W. David Bradford von der Universität Georgia haben für ihre auf Health Affairs veröffentlichten Studie mittels der Daten eines amerikanischen Gesundheitsfürsorgeprogramms herausgefunden, dass in den Bundesstaaten, in denen Medizinalhanf erhältlich ist, eine geringere Anzahl von Rezepten für andere Arzneimittel gegen unterschiedlichste Leiden ausgestellt werden. Darunter zählten allgemein die Medikamente, die gegen Schmerzen, Depressionen, Übelkeit, Psychosen oder Krampfanfälle zum Einsatz kommen. Die Analyse der zwischen 2007 und 2014 erfassten Daten ließe zwar eigentlich noch keine direkte Kausalitätenvermutung zu, doch ist in diesem Zusammenhang besonders zu beachten, dass andere Medikamente – mit denen das medizinische Marihuana nicht in Konkurrenz steht – keinen spürbaren Rückgang in der Nachfrage erlebten. Um den wirtschaftlichen Nutzen des medizinischen Cannabiskrautes erlebbarer zu machen, errechneten die Wissenschaftler auch die Geldsumme, die im öffentlichen Gesundheitswesen eingespart werden könnte, wenn alle bedürftigen Bürger der gesamten USA unter postprohibitionistischen Umständen Zugang zur natürlichen Arznei erhielten. Nach Anwendung höherer Mathematik hätten so mit dem Medi-Weed alleine im Jahr 2014 über eine Milliarde Dollar eingespart werden können, die jedoch noch alternativlos in wohl recht austauschbare pharmazeutische Chemikalien investiert wurden.

Dass dagegen die Verfügbarkeit von Marihuana zu Genusszwecken offensichtlich einen starken Einbruch in der Medizinalhanflandschaft auszulösen scheint, kann dafür die um ihre fließenden Einnahmen bangenden Chemikalienhersteller wieder etwas beruhigen.

Weniger medizinisches Cannabis aufgrund der Legalisierung zu Genusszwecken …