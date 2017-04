Skurriles in Sachen Cannabis aus Österreich

Gendarmerie entdeckt und zerstört Indoor-Gärtnerei für Cannabis in Wiener Neustadt

Immer wieder sorgt der gute alte Hanf für Pressemitteilungen der Polizei, die kaum zu glauben sind. Nicht selten handeln sich Heimgärtner, Dealer und Kiffer eine Strafanzeige wegen fortgesetzter Blödheit ein, und der Beobachter weiß nicht so recht, ob er nun weinen oder lachen soll. Andererseits drängt sich auch schon mal der Verdacht auf, dass die Polizei so manchen Fahndungserfolg bewusst mit einer Legende versieht, die hanebüchener nicht sein kann, um der Öffentlichkeit auch den letzten Zweifel an der aufgetischten Lüge zu nehmen. Das ist die große Stunde von „Kommissar Zufall“, der immer dann zuschlägt, wenn verschleiert werden soll, dass dem Zufall akribische Ermittlungs- und Spitzelarbeit vorausging.

Inwieweit der Pressemitteilung der Polizei über einen Bust in Wiener Neustadt zu glauben ist, bleibt in folgendem Fall also jedem selbst überlassen.

Am 12. April ging in der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz ein Notruf wegen Lärmbelästigung ein, worauf eine Funkstreife ausrückte und die Sache in Augenschein nahm. Wieso die Gendarmen den Braten rochen und wie sie in die Wohnung gelangten, um das angetroffene Paar in flagranti zu erwischen, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Dafür gibt die Polizei die Geschichte zum Besten, wie es zu der Lärmerregung kam: Dem 38-jährigen Gärtner einer professionellen Indoor-Plantage soll das Missgeschick widerfahren sein, sich bei der Ernte mit einer Schere in den Oberschenkel zu stechen. Doch statt auf die Zähne zu beißen, soll der Mann wie am Spieß geschrien haben, bis ein Nachbar die Polizei alarmierte.

Das Ende vom Lied war, dass den Beamten in der Wohnung rein zufällig 65 Hanfpflanzen und 3,5 Kilogramm getrocknete Hanfblüten in die Hände fielen. Aber damit nicht genug: An der Wohnadresse des Paares in Wien-Liesing wurde noch eine weitere Anlage mit 30 Cannabispflanzen ausgehoben. Zudem fanden sich dort weitere 600 Gramm rauchfertiges Gras an.

Nach anfänglichem Leugnen gab der 38-Jährige zu, dem Gewerbe seit ungefähr drei Jahren nachzugehen. Einen Teil der Ernte will er verkauft, den anderen Teil selbst konsumiert haben. Die 40-jährige Partnerin gab den gelegentlichen Konsum von Cannabis zu. Nach der vorläufigen Festnahme wurde die Frau wieder mit einer Anzeige entlassen und der Mann in Untersuchungshaft genommen.

Alles in allem gibt die Darstellung der Polizei erheblichen Raum für Spekulationen. Dass sich der Profi-Hanfgärtner bei der Grasernte eine Schere in den Oberschenkel sticht und mal eben vor Schmerz das ganze Haus zusammenschreit, klingt wenig überzeugend. Ein handfester Beziehungsstreit, in dessen Verlauf die Schere den Weg ins Fleisch des Mannes fand, wäre da schon glaubhafter als Ursache für das Desaster. Vielleicht will die Polizei mit dieser Anekdote aber auch nur den Spitzel bzw. Verräter schützen, der das Pärchen ans Messer geliefert hat.