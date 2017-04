Polizei und Zoll feiern Sieg im Krieg gegen Cannabis

Brandenburgische Drogenfahnder stolz wie Bolle nach zweijähriger Sisyphusarbeit

Nach mehr als zwei Jahren aufwendiger Ermittlungsarbeit ist Drogenfahndern in Berlin ein finaler Schlag gegen eine mutmaßliche Dealerbande gelungen. Am Dienstag präsentierten das Zollfahndungsamt und das Polizeipräsidium Potsdam das Ergebnis der international betriebenen Ermittlungen der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift“ von Zoll und Polizei, Europol und Eurojust: Insgesamt wurden 138 Kilogramm Cannabis mit einem von der Polizei geschätzten Verkaufswert von etwa 500.000 Euro erbeutet. Anders ausgedrückt: Das konfiszierte Heilkraut hätte mehr als hundert Medizinalhanfanwendern über ein Jahr lang Linderung verschafft.

Der Generalzugriff auf die Gewerbetreibenden in Sachen Hanf erfolgte am Donnerstag in Berlin-Neukölln. In dem Moment, als zwei Männer ein leerstehendes Ladengeschäft verließen, um „verdächtige Gegenstände“ abzutransportieren, griff eine bis unter die Zähne bewaffnete Spezialeinheit der Polizei zu und legte die 52 und 59 Jahre alten Männer in Eisen. In den Ladenräumen fanden sich dann 125 Kilogramm Cannabis an. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Berlin, Königs Wusterhausen (Dahme Spreewald) und Ribnitz-Damgarten (Mecklenburg-Vorpommern) beschlagnahmten die Fahnder weitere 13 Kilogramm Cannabis, Kontounterlagen und Datenträger. Einem Tatverdächtigen gelang dabei die Flucht. Im Fahrzeug eines vierten Mannes entdeckten die Beamten am Freitag eine als Spazierstock getarnte Waffe (Kaliber 22) inklusive neun Schuss Munition.

Die Hanfgroßhändler sollen nach Angaben der Ermittler äußerst konspirativ und streng arbeitsteilig vorgegangen sein und eng mit anderen Tätergruppen in mindestens vier europäischen Ländern kooperiert haben. Der Drops ist also noch nicht gelutscht und weitere Festnahmen und Razzien werden folgen. Die beiden in Untersuchungshaft sitzenden Männer und deren Komplizen erwartet nun ein Verfahren wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln.

Die hochmoderne JVA Heidering in Großbeeren wird schon bald ein paar neue Insassen für lange, sehr lange Zeit auf Kosten des Steuerzahlers beherbergen. Dank dafür geht an die eifrigen brandenburgischen Strafverfolgungsbehörden, die im Kampf gegen den Hanf gerne alle Register ziehen und vermutlich auch nicht davor zurückschrecken würden, nach dem Fund einer Jointkippe einen Massenspeicheltest anzuordnen, um das Verbrechen aufzuklären.