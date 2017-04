Jahrbuch Sucht 2017 – alles wie gehabt in Deutschland

Alkohol ist unangefochten die beliebteste legale Droge der Deutschen

Alle Jahre wieder präsentiert die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) ihr „Jahrbuch Sucht“ (PDF), das Auskunft über den Rauschmittelkonsum der Bevölkerung gibt. Die Sammlung aller Daten und Fakten über das Konsum- und Missbrauchsverhalten gilt als verlässlich, da in der DHS so gut wie alle Träger der ambulanten Beratung und Behandlung, der stationären Versorgung und der Selbsthilfe vertreten sind und Zahlen abliefern. Der 1947 gegründete Dachverband steht für die Suchthilfe in Deutschland und weiß, was der Deutsche schluckt und einatmet.

Die Zahlen für 2015 sind entsprechend ernüchternd. Nach wie vor lässt des Deutschen Sauflust die Kassen der Alkoholindustrie und Suchthilfeorganisationen klingeln. Unter Berücksichtigung, dass die härteste Droge der Welt in Deutschland zumeist von 15 bis 65 Jährigen genossen wird, erreicht der jährliche Durchschnittskonsum der Bevölkerungsmehrheit 14,6 Liter Reinalkohol. Repräsentative Umfragen und Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass 3,38 Millionen Erwachsene von einer alkoholbezogenen Störung betroffen sind. Die Missbrauchsquote liegt bei 1,61 Millionen; die der Abhängigkeit bei 1,77 Millionen Personen. Zudem werden jährlich 74.000 Todesfälle durch Alkoholkonsum oder den kombinierten Konsum von Tabak und Alkohol gezählt.

Die direkten und indirekten Kosten des Alkoholkonsums werden auf rund 40 Milliarden Euro beziffert. Dem stehen Einnahmen aus der Alkoholbesteuerung von 3,191 Milliarden Euro gegenüber. Die Zahlen belegen, dass die deutsche Sauf- und Trinkkultur mit all ihren negativen Begleiterscheinungen vom Staat gepflegt und kräftig subventioniert wird.

Auch gut dabei sind die geschätzten 1,9 Millionen Menschen, die von Medikamenten abhängig sind – Tendenz steigend. Der Bremer Gesundheitsexperte Gerd Glaeske spricht von einer hohen Intransparenz, da Privatrezepte für Schlaf- und Beruhigungsmittel eher die Regel als die Ausnahme seien. „Sie verschleiern letztlich eine kritische Arzneimittelversorgung, weil sie an keiner Stelle systematisch erfasst und ausgewertet werden“. Betroffen von der Verordnungswut der Ärzte sind demnach vor allem ältere Menschen über 65 Jahre – davon zwei Drittel Frauen.

Auch die Schmerzmittelversorgung hält Glaeske für wenig transparent. So werden rund 150 Millionen Packungen Schmerzmittel verkauft, von denen 70 Prozent ohne Rezept in den Apotheken über den Verkaufstresen gehen. Der Bremer Experte mahnt eine bessere Kooperation von Ärzten und Apothekern an, um den Konsum von Schmerzmitteln zu begrenzen.

Im Bereich der illegalen Drogen ist wie gehabt Cannabis in allen Altersgruppen voll im Trend und wurde von 7,3 % der Jugendlichen und 6,1 % der Erwachsenen im Zeitraum der letzten 12 Monate konsumiert. In den Jahren seit 2011 ist die Prävalenz des Cannabiskonsums sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen angestiegen, ohne jedoch das Niveau der Jahre 2004 bzw. 2003 zu erreichen. Allerdings klettern die von den Strafverfolgungsbehörden angegebenen Fall- und Sicherstellungszahlen in Sachen Hanf nach oben. Insbesondere der illegale Anbau hat in Deutschland an Bedeutung gewonnen, was die hohe Zahl der 2015 gebusteten Indoor-Gärtnereien belegt.

Auch Tote hat es nach dem Konsum illegaler Drogen gegeben. Zwar kann das “Jahrbuch Sucht 2017” keinen einzigen Haschtoten vorweisen, aber die Zahl polizeilich registrierter drogenbedingter Todesfälle ist 2015 um 19 % zum Vorjahr gestiegen. Deutschlandweit haben 1226 Konsumenten harter Drogen den verrußten Löffel abgegeben. Rund ein Viertel der Opfer kam im Freistaat Bayern zu Tode – also dort, wo Konsumenten illegaler Drogen wie Schwerverbrecher verfolgt werden und die Suchthilfe vornehmlich darin besteht, Opiatabhängige zum Kaltentzug in die Strafanstalt zu stecken.