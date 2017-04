Heidelberger Suchtberatung gegen Legalisierung von Cannabis

Chef der „Fachstelle Sucht“ will Konsumverbot für Haschisch und Marihuana

Sadhu van Hemp

Zum gestrigen Sonntagsfrühstück bekamen die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung eine Extraportion Desinformation über Cannabis serviert. Geschluckt werden musste ein Interview mit dem Leiter der „Fachstelle Sucht“ in Heidelberg, der zum 40. Geburtstag der Suchthilfeorganisation die Botschaft ins Ländle hinausschickte, dass ihm „Cannabis die meisten Sorgen macht“ und „eine Legalisierung ein gesamtgesellschaftliches Experiment mit unklarem Ausgang wäre. Aus präventiven Gesichtspunkten wäre es die falsche Entscheidung.“

Damit hat sich Ralf Krämer, der seit 22 Jahren auf der Gehaltsliste der gGmbH des Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation steht, in eine Reihe mit der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler und anderen unverbesserlichen Prohibitionisten gestellt. Wie immer fußt die Antihanf-Propaganda auf dem Argument des Jugendschutzes: „Wenn man den Konsum nicht mehr klar verbieten würde, hätten wir mittelfristig viel mehr jugendliche Kiffer. Und das können wir nicht wollen.“ Der Chefsoziologe fühlt sich berufen, „uns“ zu sagen, was „wir“ nicht wollen – und das mit einer Aussage, die unwahr ist: Der Cannabiskonsum ist in Deutschland de jure nicht strafbar.

Ralf Krämer glänzt aber nicht nur mit Unwissen zur Rechtslage, mit dem er die Leser der tendenziell konservativen Rhein-Neckar-Zeitung in die Irre führt. Auch verrät der gute Mann, was die eigentliche Intention und Geschäftspolitik der gGmbH betrifft. Offensichtlich reicht den Gesellschaftern der BWLV die „Trinker- und Junkierettung“ nicht mehr aus. Das in den letzten Jahren boomende Business, Hanfkonsumenten ins Gewissen zu reden, scheint mittlerweile eine feste Größe im Wirtschafts- und Finanzplan der Drogenberatungsbuden zu sein. Das Geschäft mit den Kiffern floriert – dank der bundesdeutschen Drogenpolitik, die u.a. von der Säule „Prävention“ getragen wird, in deren Schatten sich Sozialwissenschaftler aller Klassen gutbezahlt ausruhen. Auch die Heidelberger Fachstelle profitiert von den Opfern der Hanfprohibition. 2015 sorgten 88 Hanfkonsumenten, also rund ein Viertel aller Ratsuchenden, für bequeme Vollbeschäftigung der Mitarbeiter.

Kiffer sind fraglos die besten Kunden der Suchtberater. Leicht zu handhaben und noch nicht ganz so verloren wie Alkoholiker und Opiatabhängige. „Vor allem junge Männer zwischen 14 und Mitte 20, die häufig in ihren Problemen fast ersticken“, bekommen von den Hanfpräventionsfachspezialexperten zu hören, dass der Joint an allem schuld ist. Dass die Ursache für den verpassten Schulabschluss, den Krach mit der Familie und die anhaltende Perspektivlosigkeit vielleicht in unserer leistungsorientierten und verlogenen Gesellschaft zu suchen ist, wird als gegeben hingenommen. Für das Individuum, das sein eigenes Lebensglück schmieden will und sich nicht anpassen und unterordnen will, haben die Suchtberater kein offenes Ohr. Ihre Aufgabe besteht darin, den Betrieb am Laufen zu halten und die Kifferkundschaft vom Hanfgebrauch zu kurieren.

Und so spielt es für den Leiter der Heidelberger Fachstelle und seinesgleichen offenbar keine Rolle, wer da auf dem Beratungsstuhl sitzt und von wem er geschickt wurde. Ralf Krämer sieht keinen Handlungsbedarf in Sachen Legalisierung und macht kein Geheimnis daraus, dass die Prohibition die Geschäftsgrundlage der „Fachstelle Sucht“ in Heidelberg ist:

„Die wenigsten kommen ganz von selbst. Normalerweise ist die Scham groß, sich den Verlust der Kontrolle einzugestehen und Hilfe zu suchen und es braucht sozialen Druck. Meistens von den Angehörigen – den Eltern, die kein Geld mehr geben. Oder den Partnern, die mit dem Beziehungsende drohen. Manchmal handelt es sich auch um eine Auflage der Führerscheinstelle, das Jobcenter droht mit Leistungskürzung oder der Arbeitgeber mit Kündigung.“

Für Leute, die wirklich ernsthafte Probleme mit dem Cannabiskonsum haben, dürfte die Suchtberatung des BWLV keine geeignete Adresse sein, um Hilfe zu suchen. Suchtberater, die ein Verbot des Hanfkonsums für alle befürworten, sind keine loyalen und weitsichtigen Ansprechpartner, sondern Ignoranten, die aus Eigennutz handeln und sich wider besseres Wissen zu willigen Helfern des Anti-Hanf-Krieges machen lassen.