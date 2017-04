Optionen über Optionen

Den Spieß einfach umdrehen, um ein halb leeres Glas zu befüllen.

Wie festzustellen ist, haben deutsche Cannabispatienten trotz Inkrafttreten des Gesetzes für Cannabis als Medizin weiterhin ein Problem. Weder Verfügbarkeit noch Finanzierung stehen auf stählernen Füßen und besonders die geballte Unwissenheit vieler Ärzte ist einer fachgerechten Versorgung mit Marihuanaknospen weiterhin im Weg. Zu leistende Aufklärungsarbeit seitens der Patienten wird verlangt, welche die übermäßigen Wartezeiten auf legale Schmerzlinderung missbilligend in Kauf nehmen müssen. Doch auch wenn das Glas aktuell somit noch immer halb leer zu sein scheint, ist die veränderte Gesetzeslage eigentlich eine Option für alle Cannabisbefürworter und Feinde der Prohibition, den Blickwinkel etwas umzustellen.

Alleine die öffentlich geführte Diskussion über medizinales Cannabis, die endlich alle über einen lange Zeitraum überhörten wissenschaftlichen Autoritätsargumente in den Köpfen ankommen lässt, darf nicht unterschätzt werden. Wenn Wirkungsweisen über die Substanz durch Forschung untermauert werden und auch hierzulande Anklang und Beachtung finden, dürfen vergleichbare Ergebnisse über die Vorteile der Legalisierung schlecht als blanker Unsinn abgeschmettert werden. Da mit der Wiedereinführung der alten Hanfmedizin auch insgesamt die Betrachtung über den zuletzt gern als “Einstiegsdroge” bezeichneten Pflanzentyp komplett gewandelt wird, kann das Glas auch als halb voll betrachtet werden. Schließlich bieten sich jetzt erstmalig Optionen für alle mutigen Konsumenten, sich eine Sprechstunde beim Arzt zu buchen und dem Mediziner von den Vorteilen der Marihuanamedikation zu berichten, die einem seit Jahren beim Weitermachen hilft. Trotz Migräne, Schlafstörungen, ADHS oder sonst einer der vielen Volkskrankheiten in unserem Land, bei der das grüne Kraut überraschend gut wirken kann.

Selbst wenn Arzt, Krankenkasse oder Apotheke erst Steine in den Weg werfen sollten, kann ein Hilfe suchender Kranker sein neues Recht auf natürliche Arznei fordern, ohne gleich von der Polizei als Abhängiger in Gewahrsam genommen zu werden. Der Wechsel des behandelnden Mediziners ist keine Straftat. Hält man dann letztendlich das bedruckte Freifahrtscheinchen in den Händen, ist der tatsächliche Bezugsort der Cannabismedizin für den Moment immerhin für die gesünderen Kiffer zu vernachlässigen. Zumindest, bis die Preise in Apotheken ein vertretbares Niveau erreichen und Krankenkassen verständliche Kriterien zur Kostenübernahme entwickeln – die Verfügbarkeit des Krautes nicht vergessen. Alles Kriterien, die sich vorwärts entwickeln müssen und das Glas langfristig auffüllen werden.

Dass ein neues und wohl auch eher ungewolltes Gesetz von den derzeitig Regierenden wenig euphorisch, und damit auch dann gerne nicht ganz fehlerfrei umgesetzt werden wird, war schon vor dem 10. März 2017 abzusehen. Auch wenn es die an den Tag gelegte Handlungsweise nicht entschuldigt. Dass mit der geschaffenen Situation nun aber eigentlich auch hervorragend gearbeitet werden kann und die entwickelten Strategien zur Versorgung kranker Personen mit Cannabis von jedem halbwegs intelligenten Homo sapiens im Handumdrehen ad absurdum geführt werden könnten, beweist ein satirisches Gedankenmodell auf unserer vorletzten Seite (#207), welches das Glas dann sofort zum Überlaufen bringen würde.

Eure Redaktion.