Österreichischer Suchtexperte erfindet neue „Cannabis-Lüge“

Facharzt aus Linz wettert in neuem Buch über Cannabis

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Ist es Geltungssucht gepaart mit Geldgier, was den Chef des Zentrums für Suchtmedizin der Landesnervenklinik in Linz umtreibt, ein Buch mit dem Titel „Die Cannabis-Lüge“ der Öffentlichkeit unterzuschieben? Oder ist es nur Eitelkeit und Ichsucht, die den Facharzt der Psychiatrie in den Rauschzustand versetzt, zu glauben, er kenne sich wie kein anderer mit der Haschsucht aus?

Was auch immer das Motiv des 1976 geborenen Kurosch Yazdi ist – es ist unlauter und eine ungeheuerliche Anmaßung gegenüber jenen Wissenschaftlern, die längst das Gegenteil von dem bewiesen haben, was der selbsternannte Haschexperte aus der Steiermark der Welt als alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen will. Es wäre nur eine Marginalie, wenn das Doktorchen mit seinem „Scheinwissen“ nur örtlich begrenzten Schaden anrichten würde. Doch leider verfügt der bei der Kepler-Universitätsklinikum GmbH angestellte Primararzt über ein von der Gesundheitsindustrie gesponsertes Renommee, das dem Wichtigtuer Tür und Tor für das öffnet, was unter der Rubrik „alternative Wahrheiten“ eingeordnet werden kann.

Am 1. April erscheint das Machwerk, das Antwort auf die selbstgestellte Frage geben soll, warum „Marihuana verharmlost wird und wer daran verdient“. Allein der Buchtitel verrät, dass Trickserei das Geschäft des Kurosch Yazdi ist. Die Umkehr der längst entlarvten Hanflüge in die „Cannabis-Lüge der Legalisierungsbewegung“ zeigt, welche Absicht hinter der Publikation steckt. Ganz im Stile der Rechtspopulisten wird die Wahrheit in eine alternative Wahrheit verdreht, die belegen soll, dass hinter den Bestrebungen der Hanffreigabe eine fiese Verschwörung dunkler Mächte steckt.

Bereits die Präsentation des Buches kommt einem Offenbarungseid des Autors gleich. Der Tenor könnte tendenziöser nicht sein: „Anzumerken ist noch, dass es ein Mythos ist, dass nur Cannabisrauchen ein geeignetes medizinisches Mittel bei gewissen Erkrankungen ist … Es gibt mittlerweile für alle Krankheiten, bei deren Behandlung Marihuana eine positive Rolle spielt, synthetische Mittel, die besser und treffsicherer wirken als ein Joint.“ Und weiter: „Stoppt den Cannabis-Kult. Er schadet unserem Gesundheitswesen, er macht unsere Jugend kaputt, er pervertiert die Mechanismen des Pharmamarktes.“

So, so, der vorher nicht pervertierte Pharmamarkt wird also durch den Cannabis-Kult pervertiert. Na, schönen Dank auch! Die 14, 99 Euro, die für das Anti-Hanf-Propagandawerk zu berappen sind, kann sich der Interessierte getrost schenken. Um zu wissen, was in dem Mann Unanständiges vorgeht, reicht ein Blick in die Illustrierte „Bunte“ aus dem Hause Burda („Focus“, „Superillu“). Das ehemals nationalsozialistische gesinnte Verlagshaus war sich nicht zu schade, pünktlich zum Verkaufstart des Büchleins in seinem auflagestarken Boulevardblatt ein bisschen Promotion zu placieren – in Form eines Interviews mit Kurosch Yazdi. Und so bekommen vier Millionen Bunte-Leserinnen das serviert, was die Muttis in Österreich und Deutschland schon immer halb gewusst haben: „Cannabis ist kein harmloses Kraut mehr, sondern eine aggressive Droge, die süchtig machen kann.“

Nun gut, soll das österreichische Pendant des deutschen Anti-Hanf-Papstes Rainer Thomasius nur sein ureigene „Cannabis-Lüge“ halluzinieren! Gönnen wir ihm das kleine Zubrot, das er sich als Gefälligkeitsautor der Gesundheitsindustrie verdienen will. Mit der Peinlichkeit, von seinen Kritikern verlacht zu werden, muss er leben. Aber so ist das eben, wenn „sich Experten zu Wort melden, die gar keine sind“ – um mal in Kurosch Yazdis eigenen Worten zu polemisieren.