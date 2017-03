“Lommbock”-Stars werben für Legalisierung von Cannabis

Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz reden Tacheles – in der „Bild am Sonntag“

Am Donnerstag ist offizieller Kinostart der Kifferkomödie „Lommbock“. Nach 15 Jahren wird die Geschichte der beiden Klischeekiffer fortgeschrieben – und es darf tüchtig gelacht werden, wenn „Kai und Stefan“ zu den Wurzeln ihres Cannabis-Lieferservice „Lammbock“ zurückkehren und sich aufs Neue im Geflecht ihrer Tollpatschigkeiten verheddern.

Auf dem Tourplan zur Promotion des Streifens stand auch ein Interview der Hauptdarsteller mit der „Bild am Sonntag“. Kein leichter Termin für Promis aller Art, denn wer einmal im Aufzug der Bildzeitung nach oben fährt, kann je nach Belieben des Fahrstuhlführers auch ganz schnell wieder nach unten bzw. nach ganz unten befördert werden.

Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz haben sich jedoch nicht abschrecken lassen und frei weg von der Leber das gesagt, was längst alle wissen, aber nicht jeder wahrhaben will. Und so sahen sich die Bildzeitungsleser zum Sonntagsfrühstück gezwungen, sich eine Meinung zu bilden – über die Cannabislegalisierung.

Moritz Bleibtreu erklärte in kurzen, einfachen Sätzen, dass das Kiffen längst nicht mehr das „Flair des Verbotenen“ hat. „Mittlerweile ist Gras eine Droge, die gesellschaftlich mindestens genauso akzeptiert ist wie Alkohol“, sagte der 45-jährige Schauspieler. Auch glaube er nicht, „dass irgendeine Mutter in einer Großstadt sich heute massive Sorgen macht, wenn ihr 16-Jähriger einen Joint raucht“.

Doch so richtig treu bleiben wollte sich Bleibtreu nicht. Jedenfalls schafften es die Bildzeitungsredakteure, dem Mimen unschöne Worte zu entlocken. Keinesfalls wolle Bleibtreu das Kiffen verharmlosen: „Drogen sind immer noch Mist.“ Doch zugleich gab er zu bedenken, dass die Menschen schon immer ein Bedürfnis nach Rausch gehabt hätten, „egal durch was“. „Wenn für den Konsum und Erwerb nicht äußerst drakonische Strafen eingeführt werden, werden Drogen immer ein Teil unserer Gesellschaft sein.“ Alles miteinander abgewogen ergibt für Bleibtreu nur eine Lösung: „Ich halte eine Liberalisierung der Cannabis-Politik definitiv für den gesünderen Weg, mit der Droge umzugehen.“

Schauspielerkollege Lucas Gregorowicz (40) stieß ins selbe Horn: „Wenn eine Legalisierung bedeutet, dass die Verteufelung und Tabuisierung von THC abnimmt, dann ist das gut.“

Auf die Frage, was die Lommbock-Spaßkiffer von der Gesetzesänderung halten, kranken Menschen Medizinalhanf zu gewähren, reagierten die Schauspieler etwas pikiert, da sie diesen Schritt selbstverständlich begrüßen. „Die Frage ist obsolet“, kürzte Bleibtreu ab. „Der medizinische Nutzen ist längst nachgewiesen. Das ist so, als ob wir über Aspirin diskutieren würden.“