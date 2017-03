UFC-Kämpfer verändern das Gesicht von Kiffern.

Die Klischees über Cannabis und seine Konsumenten besagen gerne, dass Antriebslosigkeit und Faulheit durch Gebrauch zunehmen, während körperliche Aktivitäten und geistige Verfassung in den Hintergrund rücken. Da mit der stattfindenden Re-Legalisierung der alten Nutzpflanze bereits eine anschauliche Menge von jüngeren Falschaussagen über das Jahrtausende in Nutzung befindliche Heilkraut beseitigt werden konnten, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das typische Bild des Kiffers nicht mehr dem Zahn der Zeit entspricht. Goldmedaillengewinner Michael Phelps bewies bereits Zugkraft, Stürmer Mohamadou Idrissou setzte nicht nur geschäftlich auf Marihuana, und auch immer mehr andere Sportler zeigen aktuell, dass der anstrengende Beruf im Profisport manchmal nach natürlicher Unterstützung verlangt. In Vollkontakt mit Cannabis gingen jetzt gerade erst drei UFC-Kämpfer, denen in Texas Substanzrückstände im Blut nachgewiesen wurden.

Da Abel Trujillo, Curtis Blaydes und Niko Price durch einen Drogentest Cannabiskonsum während der Wettkampfphase nachgewiesen werden konnte, wurden alle drei Kämpfer der harten Mixed-Martial-Arts-Sportart für 90 Tage suspendiert. Zusätzlich muss jeder der modernen Gladiatoren 1000 $ Dollar Strafe bezahlen. Härter dürfte die Aberkennung der Siege von Niko Price und Curtis Blaydes klingen, die durch ein K.O und eine Verletzung beim Gegner gewonnen wurden, jetzt aber in ein “No-Contest” umgewandelt worden sind. Da es in Texas keine klaren Regeln über die zugelassenen Mengen der Reststoffe bei Dopingtest gäbe, sind jedoch keine Sanktionen durch die Anti-Doping-Behörde zu erwarten, die selbst einen Grenzwert bei Cannabis von 150ng/ml während Wettkampfphasen hält. Hätten die Kämpfe somit an anderer Stelle stattgefunden, wären den drei Kiffern im Vollkontakt mit Cannabis die zwei verdienten Siege aus dem umzäunten Octagon des Ultimate Fighting Championships geblieben.

Dass Cannabis nun aber nicht nur ganz unten auf der Ringermatte, sondern auch ganz oben in der High-Society angekommen ist, bemerken sogar Klatschmagazine, die die Wandlung des Hippiestoffes zum Hippsterherb mittlerweile sogar selbst als “interessant” empfinden. Dank der Gesichter von Sharon Stone, Orlando Bloom und RoseMcOwan wird selbst der Startschuss der klar vermarkteten Genuss-Cannabis-Marke Beboe – des Star-Tattoo-Künstlers Scott Campell – ein berichtenswertes Celebrity-Event.

Verlierertypen sehen schließlich auch anders aus – trotz der unterschiedlich stark polierten Visagen.