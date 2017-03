Sunflower Trimmer

Promotion

Baby Trimmer für erntereife Gewächse.

Jeder gute Gärtner weiß, dass mit dem Kappen der Pflanzenstiele erst die halbe Arbeit getan ist. Blühende Landschaften, die mühselig und mit viel Zeitaufwand zur Reife gebracht wurden, benötigen zur Erntezeit noch einmal eine ganze Portion Leidenschaft und Muße, damit die frischen Früchte vom überschüssigen Blattwerk befreit in ihre Trocknungsphase übergehen können. Das Beschneiden von Hanf ist dabei besonders anstrengend, da bei der anfallenden Handarbeit akribisch darauf geachtet werden muss, bei der Maniküre nicht zu tief in die Knospen hinein zu schneiden. Auch werden die Hände des Gärtners nur allzu gerne vom klebrigen Harz der geernteten Gewächse überzogen, greifen Sie doch auch beim vorsichtigen Schnippeln an frischen Blüten entlang. Um diesen ungeliebten Arbeitsschritt weitestgehend zu erleichtern, hat die Firma Sunflower Timmer einen Baby Trimmer für erntereife Gewächse konstruiert, der mit praktischen Besonderheiten aufwarten kann.

Der kleine Baby Trimmer von Sunflower Timmer misst gerade einmal 35 x 33 x 22 Zentimeter und kann dank seines Leichtgewichtes von nur zehn Kilogramm in einer dafür vorgesehenen Tragetasche bequem überall hin mitgenommen werden. Bei einer Motorleistung von 100 Watt verspricht der Baby Trimmer kontinuierliche Arbeit beim fachgerechten Beschneiden dicht bewachsener Pflanzenstiele. Eine rotierende Klinge entfernt überstehendes Blattwerk, während die Gewächse über eine polierte Edelstahlplatte und zwei dort befindliche Schlitze bewegt werden. Dank eines vorhandenen Anschlusses für handelsübliche Staubsauger werden die Blätter beim Baby Trimmer nicht einfach nur in diese Schlitze sondern sogleich in das bewahrende Reinigungsgerät gesaugt – wo sie zur späteren Verwertung gesammelt werden. Diese Funktion sorgt somit nicht nur für saubere Ergebnisse an den bearbeiteten Knospen, sondern auch für eine saubere Umgebung, die durch den klasse Trick von umherfliegender Grünmasse verschont bleibt. Zusätzlich garantiert der Einsatz der Saugkraft, dass der Baby Timmer niemals seine Stärke einbüßt, weil kein frisches Blattwerk verklemmen kann.

So schaffte es der kleine Erntehelfer in einer Demonstration ganze 4,3 Kilogramm Cannabisknospen in ansehnliche Formen zu schneiden, ohne dafür eine ganze Stunde zu benötigen – nur 52 Minuten Arbeitszeit brauchte der Knirps. Damit ist der Baby Trimmer von Sunflower Trimmer eines der effektivsten Arbeitsgeräte in dieser kleinen Klasse der mechanischen Erntemaschinen. Da der Lärm eines Staubsaugers den geräuscharmen Trimmer auch vielfach übertönt, müssen sich selbst nachtaktive Bauern wenig Sorgen über den Lautstärkepegel des einfach einzusetzenden Arbeitsgerätes machen. Weil sich der Hersteller aus der Tschechischen Republik ebenso wenige Gedanken über mögliche Schwächen in seinem gut überlegten Angebot machen muss, bietet die Firma Sunflower Trimmer gleich ganze fünf Jahre Garantie auf den kleinen, praktischen Baby Trimmer, der fortan alle kommenden Erntezeiten summend versüßt.

Sunflower Trimmer sind selbstverständlich nur für legale Pflanzenernten geeignet, der Hersteller übernimmt keine Garantien für den tatsächlichen Einsatz beim Kunden.

Alle Informationen finden interessierte Klebefinger unter

www.sunflower-trimmer.com

oder fragen freundlich beim Fachhändler ihres Vertrauens.

Ein neuer Baby Boom beginnt…