Jogger mit Hund findet Marihuana im Wert mehrerer Tausend Pfund.

Die britischen Medien scherzen etwas bei der Meldung, die sich mit der Nachricht vom Mittwoch dem 15.02.2017 über einen „großen Seegrasfund“ beschäftigt. Ein Jogger, der mit seinem Hund am Strand spazieren ging, fand säckeweise Cannabis in Werthöhe mehrerer Tausend Pfund, die vom Meer am Morgen ausgespuckt wurden, heißt es da. Doch keine säuberlich verschweißten Kilogramm-Pakete Nederwiet konnten anschließend von der alarmierten Staatsmacht aufgefischt werden, da letztendlich nur nasse Hanfpflanzen am Strand in England angespült wurden.

Gleich zwölf Einsatzmitglieder der Küstenwache sowie vier Polizeibeamte sicherten das Gebiet um Slapton Sands in Devon, wo der englische Frühaufsteher dank seines fröhlichen Vierbeiners nichts ahnend umherschlenderte, bevor er den bemerkenswerten Fund machte. Da mit motorisiertem Küstenwachenmobil der Strand daraufhin akribisch abgesucht werden konnte, fanden die aufmerksamen Strandwächter ganze fünf Laubsäcke, die teils mit nicht abgeernteten Cannabispflanzen vollgestopft waren. Fotos des sichergestellten Pflanzenmaterials erlauben kaum die von Anwesenden gemachten Aussagen, dass es sich um blühende und mit Knospen versehene Gewächse gehandelt haben kann. Dennoch ist man sich in England sicher, dass der Haufen feuchter Stängel und klitschnasser Wuchsmedien mehrere Tausend Pfund auf dem Schwarzmarkt wert gewesen wäre. Die Entsorgung im Ozean habe nach kriminologischer Vermutung auch nicht freiwillig stattgefunden, weshalb man davon ausgehen dürfte, dass die für die Tat Verantwortlichen insgesamt in Eile gehandelt haben könnten. Deshalb gehe man auch nicht davon aus, dass es sich um importiertes Cannabis handle.

Erst vor einer Woche wurde ebenfalls in Norfolk eine riesige Menge Kokain an zwei Stränden angespült, die mit 360 Kilogramm Gewicht einen Wert von circa 50 Millionen britischen Pfund besitzen soll und im Gegensatz zum jetzigen Fund wohl tatsächlich nicht aus der Region stammte. Rund um den englischen Ozean gedeiht das illegale “Seegras” eher im großen Stil zur vollen Blüte.

And now to something completely different …