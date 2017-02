Morgen im Café Ulrich.

Nachdem der Bundestag das Gesetz zu Cannabis als Medizin verabschiedete, mehrt sich das Interesse an der Hanfthematik nicht nur im medialen Bereich. Viele Personen, die aufgrund der staatlich lange durchgesetzten Illegalität nicht daran zu denken wagten, ihr durch Krankheit hervorgerufenes Leid mit Cannabis zu mindern, sind durch die neu geschaffenen Tatsachen geweckt worden. Da es hinsichtlich einer möglichen Medikation auf Kosten der Krankenkassen jedoch noch viele Fragen zu beantworten gibt, bereitet das Selbsthilfenetzwerk Cannabis-Medizin aktuell eine Informationsveranstaltung zu Cannabis als Medizin in Berlin vor, die morgen Abend im Café Ulrich stattfinden wird.

Am 17.02.2017 wird ab 18:00 Uhr in das Café des Berliner AIDS-Hilfe e.V. eingeladen, das sich in der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 in 10787 Berlin befindet. Der freie Hanf Journal Autor und Experte auf dem Thema Patientenrechte Maximilian Plenert lud via elektronischer Mitteilung freundlich und engagiert alle interessierten Berliner und Berlin Besucher ein, die sich dort über die jüngsten Veränderungen auf dem Medizinalhanfsektor detaillierte Auskünfte erteilen lassen wollen.

Weitere Details werden noch auf der Veranstaltungsseite auf Facebook bekannt gegeben, doch kann man davon ausgehen, dass es einiges Interessantes für angehende Patienten in Erfahrung zu bringen geben wird. Neben noch länger überlegenden Leidenden und bereits einen Entschluss gefasst habenden Befürwortern sollten sich auch möglichst viele Hausärzte der Hauptstadt in das Café Ulrich aufmachen, damit die neuen medizinischen Aspekte, der lange Zeit schwierig zu verschreibenden Pflanze, auch da ankommen, wo sie am Dringendsten gebraucht werden – in der Praxis.

Öffentliche Informationsveranstaltung zu Cannabis als Medizin in Berlin am 17.02.2017

Veranstaltungsort: Café Ulrich des Berliner AIDS-Hilfe e.V.

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 (Nähe Nollendorfplatz)

Veranstaltungszeitraum: 18:00 – 21:00 Uhr