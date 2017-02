Promotion

Der neue Stecklings- und Growshop aus Vorarlberg direkt an der Grenze zu Österreich.

Direkt zwischen Lindau und Bregenz liegt der neue Stecklings – und Growshop Casteva in Lochau am Bodensee. Casteva wurde Anfang Oktober eröffnet und man bekommt hier eine große Auswahl an Stecklingen aus eigener Produktion sowie das passende Growzubehör.

Die Stecklinge gibt es dort sowohl in der kleinen als auch in großer Ausführung auf Vorbestellung. Größere Pflanzen können auf Bestellung auch vorgezüchtet werden auf beliebigemMedium (Erde, Kokos oder Steinwolle bzw. E asyblocks).

Des Weiteren kann man die Stecklinge österreichweit online bestellen, via EMS-Versand, damit der Kunde am nächsten Tag garantiert seine frischen Stecklinge hat. Weiteres Growzubehör wird natürlich auch nach Deutschland versendet.

CBD Produkte wie z.B. CBDÖle, sind ebenfalls im Shop als auch online erhältlich.

Man wird bei Casteva mit Rat und Tat und auf alle Fälle mit einer frischen Tasse Kaffee versorgt, sodass jeder Kunde glücklich, informiert und zufrieden den Laden verlässt.

Casteva befindet sich in der:

Hofer Straße 29

6911 Lochau, Vorarlberg in Österreich.

Telefonisch erreichbar unter:

0043(0) 5574 4617111

Email info@casteva.at

Web: www.casteva.at

Oli und Moni freuen sich auf

Euren Besuch!