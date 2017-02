Das Gesetz zu Cannabis als Medizin: Die wichtigsten Etappen der Widerspenstigen Zähmung

von Dr. med. Franjo Grotenhermen

Diese Zähmung, dieses lange juristische und politische Ringen um Verbesserungen bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung mit Cannabisprodukten in Deutschland war keine Komödie, wie „Der Widerspenstigen Zähmung“ von William Shakespeare, sondern war für allzu viele eine Tragödie.

Der Kampf währt nun fast 20 Jahre und begann mit einer von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e. V. initiierten und finanzierten Verfassungsbeschwerde durch acht Patienten am 14. Dezember 1999. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlichte am 20. Januar 2000 einen Beschluss, nach dem Patienten bei der Bundesopiumstelle des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabis beantragen können. Davon haben mehr als 100 Patienten Gebrauch gemacht. Darunter war auch ein Rechtsanwalt, der an multipler Sklerose litt. Alle Anträge wurden durch die Bundesopiumstelle mit dem Verweis auf die Möglichkeit der Verschreibung von Dronabinol/THC, das allerdings von den Patienten selbst bezahlt werden musste, abgelehnt. Mehrere Patienten klagten gegen diese Ablehnungen vor den Verwaltungsgerichten. Am 19. Mai 2005 verpflichtete das Bundesverwaltungsgericht das BfArM den Antrag des MS-Patienten erneut zu prüfen.

Dieses Urteil führte schließlich zu den ersten Ausnahmeerlaubnissen für die Verwendung von Cannabisextrakten und Cannabisblüten. Die erste Erlaubnis wurde am 9. August 2007 einer MS-Patientin erteilt. Seither können Patienten einen Antrag auf eine Ausnahmeerlaubnis nach § 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz bei der Bundesopiumstelle stellen, mit dem Ziel einer ärztlich begleiteten Selbsttherapie mit Cannabisblüten oder einem Cannabisextrakt. Dabei muss der behandelnde Arzt darlegen, dass Standardtherapien nicht ausreichend wirksam waren oder ausgeprägte Nebenwirkungen verursachten, sodass ein Therapieversuch mit Cannabisprodukten indiziert war. Häufig hatten die Antragsteller bereits festgestellt, dass eine Therapie mit Cannabis ihre Leiden linderte. Nach Angaben der Bundesopiumstelle besaßen im Dezember 2016 exakt 1004 Personen eine solche Erlaubnis.

Da sich viele Erlaubnisinhaber die Cannabisblüten aus der Apotheke, die pro Gramm 12–24 €, gelegentlich auch mehr kosten, allerdings nicht oder nicht in dem medizinisch erforderlichen Umfang leisten konnten, beantragten einige den für sie finanzierbaren Eigenanbau von Cannabispflanzen für die eigene medizinische Versorgung. Diese Anträge wurden von der Bundesopiumstelle sämtlich abgelehnt. Nachdem das Verwaltungsgericht Köln im Jahr 2014 mehreren Antragstellern das Recht auf einen Eigenanbau zugestanden hatte, war absehbar, dass auch das Bundesverwaltungsgericht seiner Linie treu bleiben würde und schwerkranken Bundesbürgern einen bezahlbaren Zugang zu Cannabisprodukten eröffnen, und wenn es keine Alternative gibt, den Eigenanbau erlauben würde.

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. April 2016 sorgte dann auch dafür, dass einem MS-Patienten, der bereits 1999 an der Verfassungsbeschwerde beteiligt war, am 28. September 2016 als erstem Patienten in Deutschland eine Genehmigung zum Anbau von Cannabis für eigene medizinische Zwecke erteilt wurde.

Parallel mit dieser juristischen Entwicklung gab es in den vergangenen Jahren eine zunehmende, wenn auch nicht immer ganz freiwillig entwickelte Offenheit aller im Bundestag vertretenen Parteien hinsichtlich der Notwendigkeit, Patienten einen Zugang zu einer Therapie mit Cannabisprodukten unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten zu eröffnen. Als Alternative zum Eigenanbau legte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vor, der vorsah, dass die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen eine Behandlung mit Cannabisprodukten zu finanzieren. Dieser Gesetzentwurf wurde von der Bundesregierung am 28. Juni 2016 in den Bundestag eingebracht und dort am 7. Juli in erster und am 19. Januar 2017 in zweiter und abschließender Lesung beraten. Das Gesetz soll nach Aussage der Bundesdrogenbeauftragten im März 2017 in Kraft treten.