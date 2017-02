Coffeeshops – Segen und Fluch zugleich

Holland in der Zwickmühle

Seit über vierzig Jahren tolerieren die Niederländer den Kleinstverkauf von Marihuana und Haschisch in Coffeeshops. Doch was unsere Nachbarn in den vier Jahrzehnten nicht hinbekommen haben, ist die generelle Legalisierung, die allen Beteiligten vom Hanfgärtner bis zum Kiffer Rechtssicherheit verschafft. Coffeeshopbetreiber können ein Lied davon singen, dass die halbherzige Regelung, die Abgabe von Kleinstmengen über die Shops zu dulden, aber die nötige Zulieferung der großen Mengen strafrechtlich zu verfolgen, Flickschusterei ist. Mehr denn je tanzen die Eigner und Lieferanten auf einem Hochseil ohne Netz und doppelten Boden.

Das Katz- und Mausspiel zwischen Polizei und Hänflingen ist ein nicht enden wollender Krimi, und jeden Tag bemühen sich von Friesland bis Limburg unzählige Vertreter des Gesetzes, um das verkorkste Coffeeshopsystem ad absurdum zu führen. Die Prohibitionisten bremsen das Business mit verwaltungs- und strafrechtlichen Vorschriften aus, wo sie nur können. Die derzeit beliebteste Schikane ist, den Warenbestand der Coffeeshops bis aufs Mikrogramm genau zu wiegen und bei der geringsten Überschreitung der zulässigen 500 Gramm mit hohen Geldbußen und Entzug der Gewerbeerlaubnis zu reagieren. Der Coffeeshop „Nemo“ in Rotterdam und das „Liberty“ in Hardwijk sind aktuelle Opfer dieser Willkür.

Doch die einen sagen hü, die anderen wieder hott. Wie das Informationsportal „Kein Wietpas!“ bereits Mitte Januar berichtete, verfolgt die Gemeinde Den Helder in Nordholland ganz andere Pläne. Die drei ansässigen Coffeeshops hält der dortige Bürgermeister Koen Schuiling nicht für überflüssig, wohl aber für deplaziert, da diese auch die Kunden aus den Nachbargemeinden Texel und Hollands Kroon bedienen, die keine Shops dulden. Um eine bessere Verteilung der Shops zu veranlassen, will Bürgermeister Schuiling nun den „Noordkopraad“ der Gemeinden Hollands Kroon, Texel, Schagen und Den Helder in die Pflicht nehmen. Der Rat soll die beiden Gemeinden überzeugen, die Blockadehaltung aufzugeben und mitzuhelfen, einen vernünftigen Weg zur Versorgung der eigenen Bewohner und Touristen zu finden.

Inwieweit der Vorstoß die Provinzfürsten der Nachbargemeinden zur Solidarität zwingt, lässt sich nur schwer absehen. Vor allem auf Texel besteht kein Interesse, entspannten Wietrookern einen entspannten Inselaufenthalt zu garantieren. Willkommen sind dagegen Ballermanntouristen, die mit Bierflasche in der Hand die Fähre besteigen, während die Hanffreunde von Spürhunden angebellt und von der Polizei ihres Urlaubsvorrates beraubt werden.

Ob die geduldigen Holländer in absehbarer Zeit aus der Duldungs-Zwickmühle, in der sie seit 1976 stecken, herauskommen, kann heute anno 2017 durchaus bezweifelt werden. Doch haben wir Geduld mit unseren Nachbarn, die der Mitteleuropäischen Zeit noch immer um Jahrzehnte voraus sind.